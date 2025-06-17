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以伊衝突的最壞情況 ! 麥格理曝「1因素」 油價將站上200美元

2025/06/17 09:11

油輪通過荷姆茲海峽。（路透）油輪通過荷姆茲海峽。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著以色列與伊朗之間的衝突擴大到能源設施，引發市場對原油供應中斷的擔憂，推動近期油價飆升，多家華爾街大行也發布油價預估。其中，高盛認為，油價短期內有可能升至每桶90美元以上；麥格理表示，若伊朗石油供應完全中斷，且荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）關閉，油價可能突破每桶200美元。

麥格理大宗商品策略主管馬庫斯·加維（Marcus Garvey）對可能出現的極端情境提出了警示。他認為，若伊朗石油供應完全中斷，且霍爾木茲海峽關閉，油價可能突破每桶200美元，作為比較，當前油價在70美元附近交易。

據報導，荷姆茲海峽連接波斯灣和阿拉伯海，每天約有2000萬桶石油和石油產品透過這裡運輸，佔全球石油運輸的近5分之1。倘若被伊朗封鎖，將對全球能源市場造成巨大衝擊。

加維表示，依目前來看，市場價格中反映的是「風險溢價的溫和上升」。這意味著，布蘭特原油在短期內可能上漲至每桶80美元以上。摩根大通也將「最壞情況機率」上調至17%。該行預測，如果荷姆茲海峽關閉，油價將升至120美元。

高盛則預估，倘若石油的供應中斷持續延長的極端情況下，油價可能會超過每桶100美元。

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