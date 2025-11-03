普發1萬來了 民營銀行加碼一次看！抽iPhone17、現金放大12倍

財政部宣布11月5日起開放普發現金登記入帳、11月17日起可使用ATM領取，各銀行為鼓勵自家存戶登記入帳，加碼方案陸續出爐。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕普發現金上路，全民皆可領1萬，財政部宣布11月5日起開放普發現金登記入帳、11月17日起可使用ATM領取，各銀行為鼓勵自家存戶登記入帳，加碼方案陸續出爐，最簡單的是只要登記該銀行帳戶並成功入帳就可抽獎，獎項包括1萬元現金、日本機票、iPhone17，甚至有高達10萬元的現金獎，可將普發1萬元「放大10倍」，想登記入帳的民眾可多加比較。

LINE Bank（連線銀行）

存戶設定「登記入帳」至LINE Bank收款，加碼提供「全民同享」現金抽獎活動，助攻民眾把收到的普發1萬新台幣「放大」為39900元，若換算新台幣3萬9900元的抽獎現金價值，相當於目前最熱賣的iPhone 17 Pro 256GB定價，幸運得主如同賺到一隻全新iPhone手機，將1萬元「放大」。

LINE Bank指出，10月28日起至12月31日止，凡設定普發登記入帳到LINE Bank主帳戶（不限新、舊戶）且成功入帳，就能獲得1次新台幣39900元現金抽獎機會，如為LINE Bank新戶，則可再額外多賺到1次新台幣3萬9900元現金抽獎機會。

中國信託

中國信託商業銀行表示，自今年11月17日起至12月31日（實際日期以官網公告為準），只要持金融卡至中國信託銀行ATM領取普發現金，即可抽「Nintendo Switch 2 主機」加「瑪利歐賽車世界」同捆組，讓民眾領取普發現金之餘，還有機會抽到好禮。

另外，中信銀行再加碼提供3大好康，包括價值超過新臺幣6000元的優惠大禮包；首次綁定中信銀行LINE官方帳號送OPENPOINT 50點；以及7-ELEVEN指定商品買2送2獨家優惠。

元大銀行

自2025年11月5日至2026年2月28日，民眾只要在財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」方式，指定登記入帳至「元大銀行台幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台「元大銀行 ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。

元大銀行指出，凡指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，即可再享 10 萬元回饋金的加碼抽獎機會，最高一次能抱走11萬元現金，等於將政府普發的 1 萬元紅包放大成最高 12 萬元的大禮包，總獎金高達50萬元。

永豐銀行

永豐銀行表示，至12月31日前，永豐銀行存戶透過永豐銀行ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）及大全聯1萬元禮券（5名）；除ATM提領外，永豐銀行指出，本行客戶於政府公告網站選定「登記入帳」至永豐銀行帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO）並完成入帳，就有機會獲得小蜜豐金Bee 16888點（3名）或遠東SOGO百貨5000元即享券（2名）。

兆豐銀行

兆豐銀行公告，民眾登記普發現金「登記入帳」至兆豐銀行帳戶，同時刷兆豐信用卡累積新增一般消費達10000元，可獲抽獎機會乙次，活動預計抽10000刷卡金1名、猛獅文青包20名、行李電子秤50名。

台新銀行

台新銀行自11月17日至12月14日，可立即在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動，活動期間將抽出超過5000 名幸運得主，最高可獲得10000點台新Point，新戶開立Richart數位帳戶，有機會獲得限量行動電源。台新銀行指出，民眾透過線上登記入帳台新帳戶，依照步驟完成登記，自11月5日至12月14日在網路或行動銀行領取活動券，並登記台新存款帳號，且在12月 31日前成功入帳者，還可參與抽獎，台新將抽出3名幸運得主，各可獲得台新Point10000 點。

