普發1萬11/5開放登記 8大公股銀行加碼優惠一次看

財政部表示，普發現金登記入帳將於11月5日開放網路登記，8大公股銀行推出多項限時優惠活動。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，普發現金登記入帳將於11月5日開放網路登記，財政部所屬公股銀行積極響應，就登記入帳及ATM領現者，推出多項限時優惠活動，包括現金、刷卡金、iPhone手機及台灣pay紅利點數等抽獎機會，部分銀行更提供申辦數位帳戶加碼優惠，獎項內容豐富，歡迎民眾多加利用，詳情可洽各公股銀行官方網站查詢。

財政部整理8大公股銀行普發現金登記入帳及ATM領現加碼優惠如下：

1.台灣銀行：「普發1萬選台銀，輕鬆再賺500元」，台銀數存新戶普發1萬入帳新台幣數位帳戶，再完成指定任務，就能輕鬆賺最高500元回饋金。官網連結。

2.土地銀行：「全民+1政府相挺，土銀幸福提款」，於土銀ATM完成ATM領現者，即可參加抽獎，有機會獲得台灣Pay金融卡紅利點數80000點（等值8000元）共10名，其餘獎項共880名。官網連結。

3.兆豐銀行：「全民領1萬，兆豐加碼抽1萬」。登記入帳選「兆豐銀行」，並以兆豐信用卡消費滿額，抽10000元刷卡金1名、猛獅文青包20名及行李電子秤50名。官網連結。

4.第一銀行：「全民+1 政府相挺，一銀超挺再加碼」，採登記入帳者即可參加台灣Pay紅利點數抽獎活動（100000點名額5名、50000點名額60名）；完成ATM領現者，抽mo幣5000點，共2名。官網連結。

5.華南銀行：「華銀挺普發，iPhone17大放送」：登記入帳選華銀，抽iPhone 17（256GB）10台及Line Points點數50點2000名；限定客群登記入帳選華銀，額外獲得Line Points點數50點，共8000名；薪轉戶登記入帳選華銀，享加碼好禮抽獎機會。官網連結華銀挺普發、薪轉加碼抽。

6.合庫銀行：「ATM領現抽獎活動」，選合庫ATM領現抽iPhone17（25 6GB），共5台；用合庫金融卡再加碼抽台灣Pay紅利點數888點，共3000名。「合庫萬元加倍送抽獎活動」，選合庫登記入帳或ATM領現，並使用合庫信用卡一般消費累積達1萬元即獲得一次抽獎機會，抽8萬元刷卡金1名、1萬元刷卡金5名、1千元刷卡金50名及100元刷卡金500名。官網連結。

7.彰化銀行：「登記入帳選彰銀，抽6萬元刷卡金」，登記入帳選彰銀並持彰銀卡消費完成指定任務，抽6萬元刷卡金1名。「登記入帳選ｅ財寶，抽萬元柴寶幣」，登記入帳選彰銀e財寶數位帳戶，抽10000元柴寶幣，共1200名。「登記入帳選彰銀，享基金定期（不）定額手續費優惠」，自入帳翌日起一個月內，基金定期（不）定額新訂約不限通路不限契約數享每筆契約「第1~10次2.8折，第11次以上2.5折」優惠。官網連結。

8.台企銀行：「普發登記，首選台企」，到台企銀完成登記入帳或ATM領現，有機會抽到現金2萬元3名、現金1萬元7名等多項好禮，共抽出510名；完成登記入帳或ATM領現，並加入Hokii數位會員可再享1次抽獎機會。官網連結。

