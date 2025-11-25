鋼鐵關稅有望調降？盧特尼克親曝歐盟需滿足美「這項」要求

美國商務部長盧特尼克表示，若要華府調降鋼鐵和鋁關稅，歐盟需鬆綁科技監管規範。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，美方正在與歐盟商議，希望歐盟能放寬科技監管規範，作為交換，華府則會調降鋼鐵和鋁的關稅。

綜合外媒報導，盧特尼克和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）週一（24日）抵達布魯塞爾，這是自7月與歐盟達成貿易協議以來，美方官員首次正式訪問。在布魯塞爾舉行的會議上，歐盟部長們呼籲美方落實他們7月達成的貿易協議，削減美國對歐盟鋼鐵徵收的關稅，並取消對葡萄酒等商品徵收的關稅。

根據7月敲定的協議，美國對眾多歐盟產品徵收15％的關稅，歐盟承諾取消對美國工業產品以及部份農產品和食品的關稅。雙方也誓言將繼續努力降低其他關稅，包括美方對歐盟鋼鐵和鋁徵收的50％關稅，歐盟也採取對應措施，對超過一定額度的鋼鐵徵收50％的進口關稅。

盧特尼克會後表明，任何關於鋼鐵或鋁的關稅都取決於歐盟是否放寬對美國大型科技公司的部份監管。一旦他們制定出令華府感到滿意且理解的框架，解決這些尚未解決的案件，那麼美方將可以著手解決鋼鐵和鋁的問題。

盧特尼克沒有具體說明美國希望歐盟做出哪些改變，但盧特尼克透露，美方的想法是，如果歐盟放鬆對監管框架的限制，使歐盟對美國公司更具吸引力，他們將獲得數千億甚至是上兆美元的投資。

歐盟執委會副主席里貝拉（Teresa Ribera）週一晚間在一份聲明中表示，歐洲的數位規範不容談判，歐洲人制定了這些規則是為了確保市場公平、保護消費者權益，同時也保障歐洲的數位未來。

歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）則稱，歐盟的科技規範不具歧視性，這些措施並非針對美國企業，但歐盟清楚這是美國想要討論的議題之一，布魯塞爾已準備好回答這些問題，就像美國已經準備好回答歐盟的疑問一樣。

