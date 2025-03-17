遭台積電狠甩！李在鎔坦言三星失去優勢 面臨生死關頭

三星電子會長李在鎔坦言，公司已經失去優勢，面臨生死關頭。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《朝鮮日報》17日披露，三星電子會長李在鎔警告高管，公司已經「失去優勢」，面臨生死關頭，並斥責高管必須進行自我反省。

消息人士透露，三星自 2 月下旬以來，持續在首爾南部的龍仁培訓中心舉行研討會，大約有2000 名高管參與。研討會上播放的影片是三星已故創辦人李秉喆和前董事長李健熙的商業理念，以及現任會長李在鎔的談話。

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消息人士稱，李在鎔坦言三星已經失去優勢，岌岌可危，高管必須進行自我反省。他還強調，公司應該專注於應對危機的方法，而不是危機本身，「我們必須優先考慮長期投資而不是短期收益」。

報導稱，去年三星在電視、智慧型手機和 DRAM 晶片等關鍵業務的全球市佔率全部下滑。跟據三星11 日發布的年報顯示，電視機市佔率從上一年的 30.1% 下滑到 2024 年的 28.3%。智慧型手機市佔率從 19.7% 下滑至 18.3%，DRAM 市佔率從 42.2% 下滑至 41.5%。智慧型手機的顯示面板市佔率下降幅度最大，從 50.1% 降至 41.3%，這是自 2014 年以來三星所有主要營業單位首次報告市佔率下滑。

其中主要子公司三星電子去年因記憶體表現低迷，以及高頻寬記憶體（HBM）遲遲未能達到市場預期，業績表現欠佳。值得一提的是，半導體先進製程良率欠佳，到 2024 年底，台積電的 2 奈米製程已實現 60% 的良率，並於 2025 年下半年開始量產。相比之下，傳出三星2奈米良率僅 20-30%。

南韓《經濟日報》估計，三星電子今年第一季業績不樂觀，Q1營業利潤預計為5.1168兆韓元，較去年同期下滑22.54%。

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