金價測試3000美元將成史上第三大牛市 新投資者進場！漲勢尚未結束？

投資者越來越多轉向黃金交易所交易基金 （ETF），為黃金市場的創紀錄上漲增添動力。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為躲避美國新政府引發的政治和經濟動盪，投資者越來越多轉向黃金交易所交易基金 （ETF），為黃金市場的創紀錄上漲增添動力。上週五金價漲至每盎司3004.86美元，破新紀錄，商品分析師指出，黃金測試3000美元的行情可能成爲現代歷史上第三大牛市，漲勢尚未結束。

路透報導，自美國總統川普今年一月上任以來，他的激進政策轉變，包括貿易關稅、旨在吞併格陵蘭島的言論以及為結束烏克蘭戰爭而採取的非常規外交手段，推動金價連續創下新高。

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最初，流入黃金交易所交易基金的資金主要來自歐洲投資者，但分析師表示，政策動盪甚至開始吸引那些歷來青睞股票的美國投資者。

週五，金價創下最新紀錄，至每盎司3004.86美元，自2025年初以來上漲14%，而2024年則上漲27%。

同時，根據世界黃金協會（WGC）的數據，自2025年初以來，歐洲上市交易所交易基金的黃金持有量增加46.7噸，增幅為3.6%，達到1334.3噸，與2021-2024期間的大量資金流出形成鮮明對比。

隨著市場進一步進入超買區域，進一步的資金流入可能會提供支撐。

道明證券的商品分析師指出，黃金測試3000美元的行情可能成爲現代歷史上第三大牛市。他們補充說，儘管市場風險正在增加，但漲勢尚未結束。

獨立貴金屬分析師、《泡沫報告》作者Jesse Colombo表示，「目前趨勢仍然是上升，我預計黃金將在下週再次嘗試突破3000美元。」

儘管黃金在上週五從歷史高位回落，一些分析師仍認爲短期內價格可能繼續上漲，不過也有另一些人預計會出現獲利了結，從而導致價格下跌。

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