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快被北京搞垮？香港銀行業不良貸款飆至7350億創20年新高

2025/07/17 22:39

香港銀行業不良貸款飆升，分析師憂心忡忡。示意圖。（歐新社資料照）香港銀行業不良貸款飆升，分析師憂心忡忡。示意圖。（歐新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際信評機構惠譽根據香港金融管理局的數字估計，截至今年3月底香港金融機構的不良貸款已達250億美元（約台幣7350億），創20年新高。《彭博》指出，隨著不良貸款高築，業內人士正在討論成立一家「壞帳銀行」，吸收不良債務。

報導稱，惠譽根據香港金管局的數字估計，截至今年3月底香港金融機構的不良貸款已達250億美元，佔總貸款的2%，創20年以來新高，而且到今年底此比例可能攀升至2.3%，為亞太地區最大增幅，到 2026 年貸款品質恐還會進一步惡化。

報導說，香港的銀行正面臨越來越大的壓力，要求它們出售以房地產資產為抵押的貸款。此前，這些貸款曾被展期或修改原始條款，以避免減損。一些銀行推遲確認減值，這在一定程度上美化了標的資產品質。

瑞銀集團前分析師Jason Bedford表示，原本應該看到更多不良資產出售，卻沒有發生，有點令人擔憂。

隨著香港金融機構的不良貸款高築，促使銀行業開始討論成立一家「壞帳銀行」來進行消化的事宜。知情人士透露，恆生銀行和交通銀行等金融機構近期已與顧問公司接洽，並就設立一個專門實體來吸收壞帳，展開初步討論。

知情人士指出，其中一個做法可能是效法中國不良資產管理公司，允許銀行收回至少部分貸款。由於香港一些大型銀行之間的談判尚處初步階段，而且將這個想法付諸行動也會面臨重大障礙。

對此，香港金管局回應稱，無意設立傳聞中的「壞帳銀行」，相關銀行也沒有此計劃，並強調香港銀行的資產負債表健康，信貸風險可控，撥備充足。

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