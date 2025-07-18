LTN經濟通》全球唯一法定處女地 中國暗地動手腳？

南極洲雖然是世界上的第五大洲，其面積約為1400萬平方公里，但卻是全球唯一一塊沒有常住人口的大陸。（法新社）

1959年南極條約簽署 凍結主權爭議

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕地球正持續變暖，而最能感受到這一點的地方，正是南極和北極。近期研究顯示，位於世界最南端的南極洲，其暖化速度約為全球平均的2倍，雖然南極蘊藏大量未開發的礦產與能源資源，但自1990年代末起，南極就禁止任何形式的開採行為，不過理論上，該禁令將可能於2048年重新審議。未來要如何在保護南極環境與資源開發之間取得平衡，引發世界各國高度關注。

南極洲雖然是世界上的第五大洲，其面積約為1400萬平方公里，但卻是全球唯一一塊沒有常住人口的大陸，這是因為全洲約98%的地方都被平均厚度1.9公里的冰層覆蓋著，相當不適合人類居住，而在二次大戰後，由於領土爭議逐漸升溫，加上冷戰對峙與軍事擴張疑慮，促使了《南極條約》（Antarctic Treaty）和相關協議《南極條約體系》（Antarctic Treaty System，ATS）簽署。

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在1959年簽署的《南極條約》，凍結了有關南極洲的主權爭議，讓南極洲在法律意義上成為共管領土，由南極條約體系成員國協商管轄，並在1961年生效，最初只有12國簽署，後來越來越多國家加入，截至2024年，該條約已有 58 個締約國。

《南極條約》的核心內容包含將南極洲劃定為科學保護區、確立科學研究的自由並禁止任何軍事活動。圖為2014年舉行的南極條約協商會議 （ATCM）。（歐新社）

南極禁止任何軍事活動及採礦

《南極條約》的核心內容包含將南極洲劃定為科學保護區、確立科學研究的自由並禁止任何軍事活動。而「南極洲」的定義是指南緯60度以南的所有陸地與冰棚。後來更陸續通過了其他與《南極條約》相關的協議，包括在各次南極條約協商會議中通過、並經締約國批准的約200項建議，其中就包含1991年簽署、1998年生效的《南極條約環境保護議定書》。

該議定書是對《南極條約》的補充和強化，禁止南極地區的開發行為，並透過5項具體附錄，致力於保護南極環境，其中議定書的第7條中，明確禁止任何科學研究以外的礦產資源活動，原則上，這項禁令對探勘與開採礦產的限制是無限期有效的。

南極洲目前只有來自世界各國的科學考察研究團隊，圖為南極洲喬治王島（King George island）上的智利基地。（法新社）

南極蘊藏豐富油氣及淡水

《德國之聲》（DW）報導指出，「羅斯海」（Ross Sea）是南冰洋中最可能存在碳氫化合物的區域之一。紐西蘭學者布雷迪（Anne-Marie Brady）在2019年的報告中指出，研究人員估計，南極大陸蘊藏約5000億噸石油，天然氣儲量介於3000億到5000億噸之間，此外南冰洋可能還有1350億噸的石油儲量。

在南極洲冰封的高原中，還埋藏著煤礦、鑽石、黃金與其他貴金屬，更別說南極洲還擁有全球3分之2以上的淡水資源，對某些缺乏淡水的地區來講，這才是最寶貴的資產。布雷迪形容：「對許多與南極有關的國家而言，南極就像是一座等待開發的寶庫，」

雖然《南極條約體系》禁止了南極洲任何形式的開採行為，但《南極條約環境保護議定書》的第25條，卻賦予任何協商締約國在議定書生效滿50年後，也就是2048年，可以有權要求檢討其內容的適用性。這一條款亦適用於第7條，這代表理論上來講，2048年後就可以啟動修訂程序。正因如此，一些學者認為，該議定書對南極礦產的開發設下的是一項「50年的暫停期」，是一種可以在特定條件下被重新檢討的永久禁止條款。

雖然《南極條約體系》禁止了南極洲任何形式的開採行為，但2048年條約可望重新檢討，而在全球暖化下，屆時南極融化的冰川可望使開採更便利。（彭博）

南極磷蝦在食物鏈中扮演關鍵角色

該條約並未涵蓋海洋生物，這部分由另一個相關機構「南極海洋生物資源養護委員會」（CCAMLR）負責，CCAMLR同時也監管南極地區的漁業，至今已設立2處海洋保護區，這些區域禁止捕魚，只有部分研究例外。

根據統計，羅斯海保護區面積達200萬平方公里，約為德國國土的6倍，是全球最大的海洋保護區，紐西蘭南極科學平台（Antarctic Science Platform）主任伯特勒（Nancy Bertler）指出：「該保護區是全球30%的阿德利企鵝、25%的帝王企鵝、30%的南極海燕，以及大約50%的羅斯海虎鯨與南太平洋韋德爾海豹的家園。」

在面對氣候變遷與污染等海洋環境壓力不斷加劇的情況下，伯特勒指出，海洋保護區不僅有助於監測與管理像磷蝦這類物種，更在提升整體生態系韌性方面扮演關鍵角色。

南極磷蝦雖然數量很多，但牠們只能在狹窄的溫度範圍中存活，暖化的海水與冰層減少，正對牠們的生存造成威脅。有鑑於南極磷蝦在食物鏈中扮演了關鍵角色，正往南遷徙的磷蝦，使海鳥與哺乳類的數量出現增減，棲地範圍也發生改變，伯特勒指出，目前其後果仍大多屬於未知數。

南極磷蝦雖然數量很多，但如今牠們的生存正遭遇威脅。（歐新社）

中國積極在南極大陸擴張

儘管有聲音希望能擴大保護區，但並非所有人都支持這項提議。《美國之音》（VOA）報導顯示，在2024年的CCAMLR年度會議上，中國和俄羅斯被指控合作阻止關鍵提案，包括建立新的海洋保護區，以及和修訂南大洋磷蝦漁業管理計畫的提案。

由於任何成員都可以否決提議的，自2016年以來，中國和俄羅斯不斷阻擋任何有關南極保護區的進展，主張現有限制已足夠。專家更透露，中國和俄羅斯拒絕支持提議，是因為它們認為，建立更多的保護區，將導致更多的南極地區無法使用或開發。

與此同時，中國正積極在南極大陸擴張、興建基地，美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）2023年報告，就直指中國的權力野心已逐步擴張至極圈地帶，恢復了第五科研站的建設。到了2024年，中國也宣布其開站，最初稱呼為「羅斯海新站」，之後改稱為「中國南極秦嶺站」。

塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）的南極事務專家普雷斯（Tony Press）在接受《美國之音》的訪問中指出，中國和俄羅斯所做的很多事情表明，它們現在採取的行動，是為了確保未來在南湖可能採取的行動，不受任何限制。

中國正積極在南極大陸擴張、興建基地，圖為2023年時，中國科研團隊登上破冰船「雪龍號」。（歐新社）

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