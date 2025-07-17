中國人大買加州房產避險 近1年激增83％

儘管美中關係緊張，美國又限縮簽證發放，但中國買家仍持續湧入美國房市。去年4月至今年3月，中國在美國房地產上支出激增83％，首選是加州。（彭博）

〔國際新聞中心／綜合報導〕全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors）最新統計顯示，儘管美國和中國關係緊張，美國又限縮簽證發放，但中國買家仍持續湧入美國房市，在中國經濟趨緩的情況下，積極尋找海外資產避險。去年4月至今年3月，中國在美國房地產上支出激增83％，首選是加州。

加州「信使新聞」（The Mercury News）16日報導，加州最受中國買家青睞，購屋量佔其在美國購房總數的36％。國際房產資訊平台Juwai IQI執行長安薩里（Kashif Ansari）指出，中國買家「比任何其他買家族群都更有可能以現金全額支付」。

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統計顯示，自去年4月至今年3月，中國買家在美國共購買1萬1700套住房，為前一年的2倍，平均購屋價格為120萬美元（約3531萬台幣）。近7成中國買家聲稱，購買房產的目的為自用，包括當作主要居所、留學住宿或度假屋等。

加州以外，馬里蘭州與紐約州分別為中國買家的第2與第3大購屋地點。美國房地產因報酬較佳、市場監管健全，被視為相對安全的投資標的。

2008年金融危機後，美國房價下跌，中國買家趁機湧入，特別偏好洛杉磯市以東的聖蓋博谷（San Gabriel Valley），因為該地區房屋氣派又鄰近活躍的華人社區。2021年至2022年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，中國人赴美買房的數量急降，甚至被加拿大及墨西哥超越。

統計顯示，71％中國買家購買獨立式洋房，14％買聯排別墅，12％買公寓大樓。地點方面，55％選擇在郊區置產，41％選在市中心，4％選擇小鎮或鄉村。

不過，中國人當前購買美國房產的支出規模，仍低於2017年317億美元（約9329億台幣）的歷史高峰，數量亦遠低於當年4萬600套的峰值。

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