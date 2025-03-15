晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

浴火重生！揮別歐債痛苦年代 希臘國債升至投資級

2025/03/15 22:29

希臘以15年的時間，為歐債痛苦年代劃下句點。（歐新社）希臘以15年的時間，為歐債痛苦年代劃下句點。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕穆迪14日上調希臘的信用評等，是最後一家解除希臘公債垃圾等級的主要評級機構，象徵始於15年前嚴重債務危機，致使國家瀕臨破產的痛苦時代已然揮別。

希臘財政部長哈齊達基斯（Kostis Hatzidakis）15日指出，「此升級對希臘經濟而言，標示著1個重大過程已結束，認證了這個國家回歸歐洲常態；這不僅是政府的成功，也是全體希臘人的成功」。

美聯社報導，穆迪14日晚間宣佈將希臘的信用評等從Ba1上調至Baa3。穆迪說，希臘公共財政的改善較預期快速，是做出此上調決定的關鍵因素。

穆迪強調希臘政府的政策立場、體制改善以及穩定的政治環境，表示預期希臘「將持續維持龐大的基本盈餘，並能穩定減少其高額債務負擔」。

儘管穆迪於2023年底開始將希臘恢復至投資級，但這一好消息讓希臘政府鬆一口氣，該政府因兩年前處理1起鐵路災難失當，已面臨數週的罷工與抗議衝擊。

哈齊達基斯15日將職務交接給新任財長皮耶拉卡基斯（Kyrikos Pierrakakis）數小時前，做出上述發言，前一天，希臘政府宣佈改組。

希臘總理米索塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）15日說，「穆迪將希臘的評級上升至Baa3，是所有主要評等機構恢復我國投資等級的最後一步，突顯希臘的重大進展」。

2010年希臘陷入債務危機，並3度接受國際紓困，才避免破產。希臘透過歐盟與國際貨幣基金（IMF）實施的一連串嚴格的撙節計畫，修補其公共財政。

2020年希臘國債對國內生產總值（GDP）的佔比上升超過200%，達到最高峰，之後穩定下降，希臘央行預測，今年有望降至150%以下。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財