浴火重生！揮別歐債痛苦年代 希臘國債升至投資級

希臘以15年的時間，為歐債痛苦年代劃下句點。（歐新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕穆迪14日上調希臘的信用評等，是最後一家解除希臘公債垃圾等級的主要評級機構，象徵始於15年前嚴重債務危機，致使國家瀕臨破產的痛苦時代已然揮別。

希臘財政部長哈齊達基斯（Kostis Hatzidakis）15日指出，「此升級對希臘經濟而言，標示著1個重大過程已結束，認證了這個國家回歸歐洲常態；這不僅是政府的成功，也是全體希臘人的成功」。

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美聯社報導，穆迪14日晚間宣佈將希臘的信用評等從Ba1上調至Baa3。穆迪說，希臘公共財政的改善較預期快速，是做出此上調決定的關鍵因素。

穆迪強調希臘政府的政策立場、體制改善以及穩定的政治環境，表示預期希臘「將持續維持龐大的基本盈餘，並能穩定減少其高額債務負擔」。

儘管穆迪於2023年底開始將希臘恢復至投資級，但這一好消息讓希臘政府鬆一口氣，該政府因兩年前處理1起鐵路災難失當，已面臨數週的罷工與抗議衝擊。

哈齊達基斯15日將職務交接給新任財長皮耶拉卡基斯（Kyrikos Pierrakakis）數小時前，做出上述發言，前一天，希臘政府宣佈改組。

希臘總理米索塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）15日說，「穆迪將希臘的評級上升至Baa3，是所有主要評等機構恢復我國投資等級的最後一步，突顯希臘的重大進展」。

2010年希臘陷入債務危機，並3度接受國際紓困，才避免破產。希臘透過歐盟與國際貨幣基金（IMF）實施的一連串嚴格的撙節計畫，修補其公共財政。

2020年希臘國債對國內生產總值（GDP）的佔比上升超過200%，達到最高峰，之後穩定下降，希臘央行預測，今年有望降至150%以下。

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