川普投顧又來了！「貝森特懂市場， 一上電視一切都要漲」

川普表示，貝森特懂市場，他一上電視，一切都要漲（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場多頭總司令又來了！美國總統川普週三（14日）再度點評市場，他表示，美國財政部長貝森特懂市場，只要貝森特一上電視，一切都要漲，不過，週三標普雖然連3漲，但終場只小漲0.1%。

外媒報導，川普最新表示，美國財長貝森特很好，數字讓他看起來更好，他懂市場，貝森特一上電視，一切都要漲。

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川普此番演講後，美股小幅拉升，維持日內漲勢，週三4大指數僅道瓊收小黑，其餘皆收紅，但皆以小漲作收。

回顧過去幾個月的美股走勢，川普講話對市場的影響非常大，4月初，美國實施10%普遍關稅以及對汽車、鋼鐵和鋁材等特定行業的關稅措施，導致標普500指數自2月份高峰，一度跌近19%。隨後，在川普4月9日表示「現在是買入的好時機」後，幾個小時後，他宣佈暫停了部分關稅，美股在當月大幅反彈逾16%。

接著川普在5月8日表示，如果貿易協議與減稅相結合能夠取得成果，“你最好現在就出去買股票。”

本週二，標普500指數收復年內失地之際，川普表示，1個月前，各家公司還對我不滿意，但隨著市場上漲，他們的態度改變了。市場上漲真是太美妙了。它還會繼續漲，漲得高的多。

不過要注意的是，川普本週二和週三點評美股，並未引起美股先前在低點時的拉漲效應。週三標普500指數僅勉強小幅上漲。

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