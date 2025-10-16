韌性預算17日闖關 財長：普發1萬11月上旬可發放

財政部長莊翠雲上午在立法院財政委員會答詢表示，若特別預算於17日通過，總統下週就會公告，財政部當天就會召開記者會對大眾說明，預計11月上旬可以發放。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕韌性特別預算可望於17日三讀，立委關切普發現金1萬元發行時程。財政部長莊翠雲上午在立法院財政委員會答詢表示，若特別預算於17日通過，總統下週就會公告，財政部當天就會召開記者會對大眾說明，預計11月上旬可以發放。

國民黨立委賴士葆質詢，韌性特別預算將於17日通過，總統25日前可以公告，普發現金何時可以發放？莊翠雲回應，若特別預算於17日通過，總統下週就會公告，財政部當天就會召開記者會對大眾說明，包括發放方式及時程等，預計11月上旬可以發放。

請繼續往下閱讀...

賴士葆追問，按照時程應該10月底就可以發放？莊翠雲表示，財政部會盡快處理，但造冊需要5個工作天，不能有所遣漏，屆時民眾領取的方式；至於民眾領取的方式，以直接入帳最快。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法