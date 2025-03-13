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台南優質廠商首次參加東京食品展 驚豔會場

2025/03/13 19:06

南市府籌組台南優質廠商參加日本東京食品展。（市府提供）南市府籌組台南優質廠商參加日本東京食品展。（市府提供）

〔記者王涵平／台南報導〕南市府籌組台南優質廠商參加日本東京食品展，老字號「永良老頭家」與世界果醬冠軍「甜玉軒」，首次參加東京食品展，獨特的製作工藝與口味組合，驚艷展場。

南市農業局表示，永良老頭家冬瓜茶以其獨特的製作工藝和天然的原料，冬瓜茶產品吸引眾多日本、美國、韓國、泰國買家的注意，業者表示第一次跟隨市府團隊參展，市府協助參展廠商媒合通路，比起單打獨鬥更能夠有效讓產品有機會向外推展，今年第一次隨團參展已接到訂單，是一個好的開始。

「果醬男孩」林韡勳則以其創新的果醬產品和獨特的口味組合，贏得世界果醬大賽冠軍。在東京食品展現場運用日本當地水果熬煮出多層次果醬，贏得眾多參觀者的青睞。他表示，透過參展讓我們看到了國際市場的潛力，未來將持續努力，將台南的美味帶給更多的消費者。

帶團參展的台南市長黃偉哲強調，詠糧公司的老頭家冬瓜茶磚和獲得兩屆世界冠軍的甜玉軒果醬，經過參展就能獲得滿場好評，是大家努力的成果。市府也計畫持續支持本地廠商參加國際展會，提升台南的品牌形象與市場競爭力。

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