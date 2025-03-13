合庫今年徵才402名 首招菁英儲備幹部起薪逾6萬

合庫金控及旗下合庫銀行攜手招募402名新進人員，於3月8日參加臺大校園徵才博覽會，報名期間自2/26~3/31。（合庫提供

）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫金控攜手旗下合庫銀行啟動2025年大規模徵才計畫，3月8日以「校園徵才專車」為主題，前進台大校園參與校園徵才博覽會。合庫今年釋出職缺共402名，首度招募的菁英儲備幹部（EMA）開出優渥條件，包括起薪6萬2400元，表現優異者6年即可晉升為主管。

合庫表示，隨著各項業務穩步成長及金融創新需求不斷升高，如何有效吸引並培育優秀的業務及管理人才，將成為企業持續發展的關鍵動力。

請繼續往下閱讀...

為發掘潛力人才，合庫今年也首度招募「菁英儲備幹部（EMA）」，在薪資方面相當具吸引力，首年年薪可輕鬆突破百萬，除起薪為新台幣6萬2400元外，表現優異者6年即可晉升為主管。合庫表示，希望能延攬到兼具業務專業與外語能力的人才，並透過銀行豐富的內部培訓資源及職涯歷練，未來能成為拓展海外業務的重要幫手。

合庫本次招募種類相當多元，應屆畢業生熱門報考職缺如一般金融人員與儲備菁英（GA）分別開出236及30個名額，部分資訊類組應屆畢業生亦可報考；此外，本次也釋出需具一定工作經驗之稽核人員、菁英儲備幹部（EMA）、徵授信/外匯、理財/助理理財及資訊人員等共136個職缺。

合庫今年甄試報名時間自2月26日起至3月31日止，筆試與面試分別於4月20日與5月25日舉行，錄取名單預計於6月3日公布。配合畢業季時程，希望能讓應屆畢業生可輕鬆接軌，順利就業。更多徵才資訊，請參閱合庫金控、合庫銀行及台灣金融研訓院官方網站。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法