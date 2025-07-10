川普親自解答！最新關稅稅率計算方式

美國總統川普。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）陸續向各國公布最新關稅稅率，截至目前已22國收到通知，而川普也親自解釋新稅率的計算方式，表示這是「基於常識的公式」，根據貿易赤字及其他國家對待美國的方式。

《華盛頓時報》報導，川普回答記者提問，表示關稅計算方式是「基於常識的公式」，根據貿易赤字、多年來其他國家對待美國的方式及實際數字。

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根據報導指出，川普根據美國與每個國家的貿易逆差來分配關稅金額，這意味著1個國家向美國市場出售大量產品，但從美國生產商購買的產品卻遠遠少於美國產品。

川普表示「我對他們非常公平」，他說： 「再說一次，有些國家與我們存在巨額貿易逆差，我們實際上損失了很多錢，而我們正在迅速改變這種狀況。」

日前川普公布包含日本、南韓等14國最新關稅稅率，稅率落在25%至40%之間，9日再公布8國稅率，其中以巴西關稅稅率最高，達50％，也是目前為止開出最高的關稅稅率。

截至目前川普已公布共22國稅率，台灣目前關稅稅率仍未出爐，國安人士表示，雙邊關稅談判沒有卡關或觸礁，持續討論中。

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