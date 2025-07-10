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川普將徵50％銅關稅 家電、汽車、電子產品恐全線上漲

2025/07/10 09:43

美國總統川普將對進口銅課徵50％關稅，從家用電器、電子產品到汽車等各種產品價格恐全線上漲。（法新社）美國總統川普將對進口銅課徵50％關稅，從家用電器、電子產品到汽車等各種產品價格恐全線上漲。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）本週表示，將對美國進口銅徵收50％的關稅，由於這種重要的金屬廣泛應用於眾多產品和產業，經濟學家和產業人士警告，關稅可能導致從家用電器、電子產品到汽車等各種產品的價格上漲。

綜合外媒報導，川普威脅要對進口銅課徵關稅，導致週二紐約銅價收盤大漲13％，創下1989年以來最大單日漲幅，收在每磅5.69美元的歷史新高。川普週三（9日）宣佈，銅關稅將自8月1日生效，銅價恐進一步走高。

無黨派智庫競爭企業研究所（Competitive Enterprise Institute）資深經濟學家楊恩（Ryan Young）表示，銅是電線、管線的重要組成部份，也是為家用電器、暖氣提供熱傳導的重要原料，銅關稅上路恐引發通貨膨脹。

楊恩指出，銅關稅對於各方來說「都是壞消息」，如果企業成本上升，他們會轉嫁給消費者，因此將看到房屋維修以及其他所有使用到銅的產品價格上漲。銅關稅也可能使國家電網維護成本更高，並推高家庭能源成本，這將對電力產業和所有用電者產生負面影響。

川普先前曾表示，關稅提供了財政激勵，以促進本土生產，這包括銅等關鍵原料的生產，並有助於創造製造業就業機會。白宮發言人德賽（Kush Desai）聲明稱，美國不能依賴外國進口關鍵軍事裝備、基礎設施和日常電子產品所需的銅。

跟產業數據，銅的最大用戶，也是最容易受到這次關稅上調影響者涵蓋廣泛的產業，從建築到半導體、電動車以及太陽能電池板等再生能源組件。

Benchmark Mineral Intelligence銅需求價格分析師德容（Daan de Jonge）在一份研究報告中表示，50％的價格上漲，將不可避免地對新基礎設施的成本、住房成本以極冰箱、汽車和空調的成本產生連鎖反應。

分析師指出，對於消費者來說，代表著如果50％的關稅生效，冰箱、空調等家電以及電動車的成本都可能上漲。

喬治梅森大學（George Mason University）梅卡圖斯中心（Mercatus Center）政治經濟學教授兼資深研究員德魯吉（Veronique de Rugy）表示，銅是半導體和電動車發展的重要元素，關稅消息導致價格大幅上漲，因此可以看出這是一件大事，而川普之所以會選擇銅，正是因為銅對很多事情都至關重要。

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