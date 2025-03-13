晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普祭鋼鋁關稅 墨西哥按兵不動、加拿大將報復

2025/03/13 00:48

〔中央社〕美國向全球徵收鋼鋁進口關稅後，墨西哥回應不會立刻報復，加拿大則宣布對價值298億加元（約新台幣6828億元）的美國商品加關稅，但加國準總理說準備好與美方進行貿易談判。

法新社報導，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天表示，墨西哥不會立刻對美國總統川普（Donald Trump）課徵鋼鋁關稅進行報復。

她在記者會上表示，墨西哥會等到4月2日，「看看我們是否也需要採取一些行動」。川普矢言自當天起另外徵收對等關稅。

另一方面，加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）今天告訴記者：「當我國代表性的鋼鐵和鋁工業受到不公平攻擊，我們不會袖手旁觀。」

勒布朗並稱川普今天實施的25%鋼鋁關稅「完全不正當、不公平、不合理」。

他表示，加拿大明天將對一份新的美國商品清單徵收25%關稅，其中包含價值126億加元的鋼鐵產品、價值30億加元的鋁產品，以及從電腦到運動用品等一系列產品。

加拿大除了明天的新措施，還有本月稍早對價值300億加元美國商品課徵的25%關稅，那是為了回應川普最初對加拿大產品祭出的關稅。

在美加貿易戰升溫之際，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）正準備在本週交棒給接班人卡尼（Mark Carney）。卡尼9日獲選為執政黨自由黨（Liberal Party）的新黨魁，即將成為加國第24任總理。

卡尼今天表示，他已準備好與川普直接談判新的貿易協定，以避免美加之間有進一步的經濟爭端。

卡尼在加拿大安大略省（Ontario）漢密爾頓市（Hamilton）一家工廠對鋼鐵工人們說：「我準備在尊重加拿大主權的情況下，於適當時機與川普總統坐下來談判，我們將努力達成一個共同的、更加全面的貿易方針。」1140313

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財