降低AI成本！Meta自研晶片進入測試階段挑戰輝達

Meta啟動首款自研AI訓練晶片測試，委託台積電生產挑戰輝達主導地位。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕路透11日獨家揭露，臉書母公司Meta正於台積電協助下，測試其首款自主研發的AI訓練晶片。此舉不僅欲降低對輝達（Nvidia）GPU的依賴，更劍指每年上千億美元的AI基礎設施成本管控，可能重塑全球AI晶片市場生態。

知情人士透露，這款代號「MTIA」系列的最新訓練晶片已完成首次「試產投片」（tape-out），進入小規模實測階段。若測試達標，Meta計劃大規模部署於推薦系統，未來擴及生成式AI產品開發。據Meta財測，2025年資本支出將有65%，金額650億美元（約2.1兆新台幣）投入AI基礎建設。

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Meta近年持續加碼AI投資，卻面臨沉重財務壓力。現行方案仰賴輝達GPU執行AI模型的「訓練」（大量資料輸入教育系統）與「推論」（即時運算回應使用者指令），但每片要價數萬美元的H100晶片，使其年度資本支出突破3.7兆新台幣大關。

技術團隊指出，新款訓練晶片採用專用加速器設計，相較整合型GPU具更佳能源效率。Meta產品長考克斯（Chris Cox）坦言，此計畫屬「走穩→小跑→衝刺」的長期佈局，現階段成果聚焦推薦系統的推論應用，例如決定臉書與Instagram動態消息排序。

值得關注的是，Meta曾於2022年自研推論晶片測試失敗後，緊急轉向輝達採購數十億美元GPU。此次捲土重來，除展現技術升級決心，更借助台積電先進製程背書。業界估算單次投片成本即達數千萬美元，且需3-6個月驗證週期。

此際正值AI產業出現典範轉移跡象。中國新創公司深度求索（DeepSeek）近期推出高效能低成本模型，引發市場對「規模至上」路線的質疑，更觸發輝達股價單日暴跌20%。儘管其後多數失土收復，分析師認為Meta此類科技巨頭的自研動向，將持續動搖GPU主導地位。

Meta規劃2026年前實現訓練晶片自主化，但技術長跑才剛起步。目前其三大社群平台每日需處理30億用戶的即時推論需求，仍高度依賴輝達GPU（每片H100約新台幣104萬元）。AI實驗室主管楊立昆（Yann LeCun）近期示警，語言模型發展已逼近物理極限，如何透過晶片架構創新突破瓶頸，將是Meta脫穎而出的決勝點。

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