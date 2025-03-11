Manus緊隨DeepSeek挑戰西方 彭博點出盲區一籮筐

中國新創公司Manus宣稱已經超越西方其他公司的研發，再次引發人們對美國在人工智慧領域領先地位的質疑。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼DeepSeek之後，中國又出現一家不太知名的新創公司Manus AI，宣稱已經超越西方其他公司的研發，再次引發人們對美國在人工智慧領域領先地位的質疑。不過，彭博報導，使用者抱怨Manus服務太慢，有時會在完成任務之前崩潰，也非靠自己建構的模型服務，而且其技術開發細節尚未有論文發表。

Manus AI上週推出通用AI代理的預覽版，能夠根據用戶的基本指示篩選簡歷、制定旅行行程和分析股票。該公司表示，其服務在某些方面表現優於另一款最近發布的代理OpenAI的Deep Research。

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早期的狂熱讓Manus與DeepSeek相提並論，有使用者抱怨該服務太慢，有時會在完成任務前崩潰，這可能是由於該公司的計算資源有限。一些用戶還發現它存在事實錯誤。

關於Manus及其產品仍有許多不清楚的地方，包括它在多大程度上只是在其他人工智慧開發商現有的模型基礎上進行改進和構建，而不是構建自己的尖端系統。因為建構自己系統可能要花費數千萬美元，甚至更多。

與DeepSeek和一些美國公司不同，Manus在發布該技術的同時，並沒有發表詳細的論文來提供有關該技術開發流程的細節。它還未公開發布與其人工智慧相關的任何程式碼供人們獨立使用。

Manus表示，儘管產品尚未完全開發，但他們能夠通過成為先行者來吸引投資者。

根據多家中國媒體報導，Manus背後的公司「蝴蝶效應」已獲得超過1000萬美元的融資。該公司沒有回應置評請求。

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