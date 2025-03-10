道指開盤暴跌500點 大摩策略師：標普指數上半年恐跌5％

受關稅擔憂影響，美股道瓊斯指數開盤下跌500點；標普500指數比上個月創下的歷史最高水準低了7%。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受關稅擔憂影響，美股道瓊斯指數開盤下跌500點；標普500指數比上個月創下的歷史最高水準低7%。截至台北時間下午9點40分，那斯達克指數重挫367點，跌幅2.0%；道瓊指數跌353點，跌幅0.8%。

美股開盤前，指期貨大跌，道指期貨跌幅擴大至450點，納指期貨跌超300點。

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華爾街多位策略師對股市波動性上升發出警告，摩根士丹利的邁克爾·威爾遜 （Michael Wilson） 是最新一位對川普總統發起的貿易戰導致經濟增長下滑發出警告的人。他表示，由於企業盈利受到川普關稅和財政支出減少的影響，預計標準普爾500指數將在今年上半年下跌5%至 5500點。週五，綜合股指收盤於5770點。

由於川普的關稅引發人們對經濟成長放緩的擔憂，摩根大通和加拿大皇家銀行資本市場等銀行的市場預測人員也減弱對2025年的看漲預期。標準普爾500指數今年已下跌約2％，投資者對大型科技股的高估值提出質疑。

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