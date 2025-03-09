通縮壓力山大！中國通膨率13個月來首度跌破零

中國PPI已連續29個月萎縮。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國國家統計局公佈，2月消費者物價指數（CPI）年減0.7％，從上月的年增0.5％下滑，不僅終結1年來疲軟的物價漲勢，也是13個月來首度跌破0％，顯示中國持續的通縮壓力，以及在貿易緊張升溫之際，中國決策者面臨刺激內需的挑戰。

排除波動性大的食品與能源價格，中國核心CPI年減0.1％，為2021年以來首度下跌，也是逾15年來，第2次萎縮。此外，2月生產者物價指數（PPI）年減2.2％，為連續第29個月落入負值區間。銀保資產首席經濟學家張智威說，「中國的經濟仍面臨通縮壓力，內需依然疲軟」。

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中國國家統計局首席統計師董莉娟解釋說，由於受春節假期影響，食品與服務價格上漲較多，提高了2月的對比基數，導致消費者通膨下滑。經季節性調整，2月CPI實際上年增0.1％。

華爾街日報報導，即使如此，中國決策者在5日「兩會」開幕上，將今年居民消費價格漲幅目標從長期以來的3％，降至2％左右，逾20年來最低水準，顯示在連續兩年消費者通膨僅年增0.2％後，中國領導高層終於默認了通縮壓力對經濟的影響。

報導說，中國高級官員陳長生在說明決策者想法時，強調持續的低物價將抑制企業投資、升高債務負擔。他的言論也呼應一些經濟學家的疑慮，他們擔心中國恐陷入類似日本1990年代經歷的經濟陷阱，當時資產泡沫導致多年的經濟停滯。

中國將今年財政預算赤字率上調至4％，為30多年來最高水準，顯示中國的物價前景恐更黯淡，決策者並不指望今年的價格將明顯反彈。

花旗銀行分析指出，中國的預算赤字率意謂今年的名目成長目標為4.9％，以及GDP平減指數（衡量一個經濟體物價水準最廣泛的指標）為負0.1％，為連續第3年負成長，亦即在房市崩盤尚未觸底，以及支出疲軟下，中國現在正步上1960年代以來物價最長跌勢之路。

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