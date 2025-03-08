「芯」碎！美國盯上中國成熟製程晶片 關稅大刀恐砍向中芯

美國貿易代表署預計3月11日就中國生產的成熟製程晶片舉行聽證會，可能對來自中國的晶片加徵更多關稅。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透披露，美國貿易代表署（USTR）預計3月11日就中國生產的成熟製程晶片舉行聽證會，可能對來自中國的晶片加徵更多關稅，這類晶片被廣泛應用於汽車、洗衣機、電信設備等日常用品。

報導指出，這項調查由美國前總統拜登於去年 12 月啟動，旨在保護美國及其他國家的半導體製造商，防止北京主導的大規模本土晶片生產計畫，衝擊公平競爭。

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報導稱，美國已於1月1日開始對中國半導體徵收 50% 關稅，美國貿易代表辦公室（USTR）則預計於11日就中國生產的成熟製程晶片舉行聽證會，可能來自中國的晶片加徵更多關稅，這類晶片被廣泛應用於汽車、洗衣機、電信設備等日常用品。

根據美國商務部去年 12 月的報告，美國市場中使用晶片的產品，有3分之2含有中國製造的成熟製程晶片，而半數的美國企業甚至無法確定其晶片的來源，其中包括部分國防產業。美方發起調查是依據 1974 年《貿易法》第 301 條進行，該條款過去曾被川普政府用來對 2018 年至 2019 年間約 3700 億美元的中國進口商品，加徵最高 25% 的關稅，最終引發為期近三年的美中貿易戰。

針對這項調查，美國創新基金會主張，中國正在利用美國自由市場機制及自由貿易政策來壟斷市場、削弱美國企業，並影響關鍵供應鏈。該基金會示警，如果美國不採取行動解決中國在碳化矽（SiC）晶圓補貼與市場扭曲的問題，恐帶來嚴重後果。

中國機電產品進出口商會則反對新增關稅，主張將推高美國通膨，對美國家庭、消費者、進口商、出口商及本土企業造成重大影響。

值得注意的是，中國最大晶圓代工廠中芯國際，因美國對先進製程的出口管制，中芯國際等中國代工廠擴大成熟製程領域，這些晶片主要應用於消費電子和家電領域，像華為的智慧手機晶片等先進製程專案，僅占其中芯營收一小部分，若美國對中國成熟製程晶片揮關稅大刀，將重擊中芯等中國半導體廠。

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