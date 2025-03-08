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川普關稅重擊！中國廣州「Shein村」淪重災區 訂單只剩20％

2025/03/08 15:56

美國關稅讓中國廣州市「Shein村」成了重災區。（示意圖，法新社）美國關稅讓中國廣州市「Shein村」成了重災區。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普於2月1日對中國商品加徵10%關稅，3月4日再增加10%。外媒報導，中國廣州市被稱為「Shein村」的電商工廠聚集地成了「重災區」，有服飾代工廠負責人說，今年的訂單量僅為去年的10%至20%。

外媒報導，美國加徵關稅，以低價搶占市場的中國跨境電商Shein和Temu受到巨大影響，特別是銷售服裝的快時尚電商巨頭Shein。

在廣州市番禺區南村鎮方圓幾公里內，聚集了逾千家服裝工廠，包括了從印花到剪裁的所有加工環節，曾經機器24小時不停歇，素有「永不疲倦的Shein村」之稱。

然而，在美國2月加徵關稅之後，成衣業成為重災區。「Shein村」內一家有10名員工的工廠負責人無奈表示，關稅影響太大了，去年Shein的訂單不斷，現在卻突然歸零。另一名工廠負責人嘆氣，目前（服飾）車間裡空空蕩蕩，經營狀況「已死了一半」。

一家投資逾100萬人民幣（約新台幣450萬元）的Shein代工廠去年才剛成立，最初約有20名員工，隨著訂單減少，已經裁員一半，未來還可能進一步縮減人力。這家工廠的負責人說，Shein訂單持續減少，而「Shein村」的工廠約有8成是依賴Shein訂單，今年的訂單量僅為去年的10%至20%。大約兩週前，該負責人從一名Shein員工口中得知是因為「關稅」，所以公司下單十分謹慎。

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