頭等艙太豪華夢幻 竟成為飛機交付新阻礙

頭等艙和商務艙越來越豪華和夢幻，擁有數百個零件設備，而且需要監管機構的嚴格批准。（取自CNBC新聞網站）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新飛機的交付竟因為豪華頭等艙的需求增加而延後！全球最大飛機製造商的負責人表示，頭等艙和商務艙越來越豪華和夢幻，擁有數百個零件設備，而且需要監管機構的嚴格批准，這卻成為新飛機延遲交付給客戶的最新阻礙。

頭等艙設備包括加熱或冷卻座椅、超高清電視螢幕、長凳、可轉換的床、所有通道均可通行，當然，還有令人垂涎的隱私門。

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波音公司執行長凱利·奧特伯格 （Kelly Ortberg） 在2月20日舉行的巴克萊行業會議上表示，波音公司南卡羅來納州的工廠內有多架787夢幻飛機，「這些飛機因座椅問題被擱置，而座椅顯然是在組裝過程中才安裝到位」。部分問題在於航空公司急於透過提供舒適的服務，和更多的機上空間來贏得高薪乘客需求。

波音公司的主要競爭對手空中巴士也面臨類似的問題。空巴執行長福里（Guillaume Faury）表示：「我們的座椅以及機艙標誌性設施，如廚房和衣櫃的製造都出現了延誤，這推遲了我們交付整架飛機的時間」。

波音和空巴公司合計佔據商用飛機市場的絕大部分。飛機交付對於製造商的收入至關重要，因為客戶在收到飛機時需支付噴射客機的大部分價格，而不是首次訂購時就付款。

此外，航空公司和航空航太製造商也受到嚴格監管，新的座椅設計、某些功能甚至客艙佈局在飛行前都必須獲得監管機構的批准，進而影響交機時程。在緊急情況下，乘客還需要能夠安全地離開這些座位。

一些新的飛機客艙仍在等待認證，而延誤加劇多年來因新冠肺炎疫情而產生的供應鏈壓力和勞動力短缺問題。

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