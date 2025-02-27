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麗豐-KY超額配息 每股擬配息10元

2025/02/27 21:27

麗豐-KY董事長陳碧華。（資料照）麗豐-KY董事長陳碧華。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕美容保養品牌麗豐-KY（4137）今日董事會通過去年財報，營業利益7.52億元，歸屬於母公司稅後淨利為4.73億元，每股稅後盈餘（EPS）5.81元。

不過，麗豐表示，儘管受到中國市場景氣低迷與消費緊縮的影響，導致營運略有下滑，但公司在財務上仍保持穩健的表現，擁有充足的資金支持其各項業務發展，於今日的董事會決議通過每股擬配發10元現金股利（盈餘配發7元以及資本公積3元）。以麗豐2月27日的收盤價124元計算，現金殖利率約為8.06%。

麗豐-KY今年將以主營通路「克麗緹娜」為核心工作，將聚焦於業務拓展、店家經營績效為首要目標，面對中國市場環境的經濟與消費的不穩定性變局，公司積極推動「數位轉型+實體門市」雙管道佈局，強化「加盟店數位化管理」導入，透過數據分析優化消費者行為洞察，提升加盟體系運營效率，同時，麗豐-KY旗下各品牌亦持續開發高端化、科技化產品，以提升消費者體驗與門店經營效能，進一步鞏固品牌在競爭激烈的市場中的領先地位。

展望2025年，麗豐-KY將持續透過創新與專業，推動美容護膚產業升級，並致力於為股東與消費者創造更大價值。

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