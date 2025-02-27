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威剛攜手伊藤忠商事 聯手拓展日本記憶體通路市場

2025/02/27 16:07

威剛科技副總吳宗庭（左二）與伊藤忠商事高層簽署合作協定，共同拓展日本記憶體市場。（威剛提供）威剛科技副總吳宗庭（左二）與伊藤忠商事高層簽署合作協定，共同拓展日本記憶體市場。（威剛提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠威剛（3260）今（27）日於東京正式與日本大型綜合商社伊藤忠商事（ITOCHU Corporation）及旗下子公司伊藤忠Retail Link，簽訂合作契約，雙方強強聯手，將可共同開拓日本記憶體市場商機。

威剛表示，與伊藤忠夥伴結盟，有助威剛搶占日本廣大的消費性版圖，伊藤忠也可順利將集團事業觸角延伸至記憶體領域，成功佈局消費性電子市場，兩強合作綜效將充份展現雙贏成果。

威剛表示，未來伊藤忠商事將成為威剛於日本市場的主要進口商，負責威剛產品的供應鏈管理，伊藤忠Retail Link則負責威剛產品於當地市場的銷售與通路營運。

這項合作儀式由雙方經營高層代表出席，包括威剛科技副總吳宗庭、伊藤忠商事及伊藤忠Retail Link共同簽署合作協定。威剛強調，簽約完成後，雙方將立即啟動市場推廣計劃，並逐步落實產品銷售與通路建置，確保合作順利展開。

吳宗庭表示，與伊藤忠集團建立長期的策略夥伴關係，顯示威剛對日本市場的高度重視，且象徵著威剛在日本市場布局邁入全新階段，未來將透過伊藤忠集團的強大通路資源，擴大品牌影響力並提升市場滲透率。

威剛近年積極推動國際市場發展，日本市場有著高消費力與嚴格品質標準，成為品牌的重點布局區域。威剛表示，與伊藤忠集團的合作，不僅將提升威剛產品的市場可見度，也將優化供應鏈效率，讓產品更快、更穩定地進入日本市場。

根據雙方合作規劃，威剛與伊藤忠集團的合作將涵蓋多類產品，從高效能儲存設備到個人與企業應用方案，包括高效能固態硬碟（SSD）、記憶體模組、行動儲存設備等。

威剛表示，未來雙方將進一步拓展合作範圍，根據市場需求推出更多符合日本市場特色的產品，並優化供應鏈管理，以提升銷售效率與市場佔有率。隨著此次合作正式啟動，威剛在國際市場的佈局更進一步，未來將透過多元化產品陣容與伊藤忠集團的通路優勢，在日本市場開創新局，期望為品牌發展帶來更強勁的成長動能。

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