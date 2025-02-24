晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

數位憑證皮夾今年底推測試版 銀行、保險業有望率先應用

2025/02/24 17:03

數位發展部推動「數位憑證皮夾」，手機就能存放各式證件。（資料照）數位發展部推動「數位憑證皮夾」，手機就能存放各式證件。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部去年起推動「數位憑證皮夾」，手機就能存放各式證件，但不強制國人使用，民眾可自行決定要放入哪些證件。數發部數位國際司司長莊盈志今天表示，今年3月會在沙盒環境開始測試，12月預計推出App測試版，銀行、保險業者已表達導入意願，數發部也打算和超商業者洽談。

數位憑證皮夾除了便利之外，也有隱私保護的功能。舉例來說，民眾在超商買酒時，店員可能為了確認是否成年，而要求出示身分證，但上面的姓名、確切生日等非必要資訊也會一併被看光光；另一個例子是辦理手機門號時，將雙證件交由電信公司影印，但許多非必要資訊反而增加了外洩的風險，這些都是實體證件的缺陷。

根據數發部的構想，數位憑證皮夾的特點是「選擇性揭露」，依照申辦的業務，提供必要的資訊給對方就好，而非卡片上所有資料，而且僅限單次有效，確保民眾個資安全，實現數位時代的身分自主權。

莊盈志今天受訪時說，初期介接的證件會以民眾較常使用的為主，目前有在洽談的包含：自然人憑證、工商憑證、健保卡、技術證、駕照等。

至於應用場域，數發部已廣邀有興趣導入的業者，金融業的銀行、保險業者由於業務需要進行KYC（身份確認），已積極表達意願；數發部也計畫和超商業者洽談，因為民眾在超商取貨時，常常要提供證件、手機號碼等個資，在唸出手機號碼時常常擔心被有心人士利用，若能出示數位憑證皮夾，方便又安全。

數位憑證皮夾去年經費1億多元，今年則是幾千萬，莊盈志解釋，開發過程必須從3個面向進行，因此需要一些經費：一是民眾手機端的應用程式（App），二是憑證發放機構（例如自然人憑證來自內政部），需要投入資源協助各機關發放憑證，三是導入的應用場域，數發部也要協助業者開發相關套件，才能確保民眾提供的個資沒有遭到竄改。

這一計劃為期4年，莊盈志說，計畫的目標是希望國內、外都能初步完成應用場景，協助台灣的數位發展跟上國際；今年3月中下旬就會在沙盒環境開始測試，包含憑證發放、手機運作和驗證等，到12月就會推出App測試版，供民眾下載測試。

至於要如何確保數位憑證皮夾的隱私？莊盈志強調，開發過程都符合國際針對資料保護的加密方法，資料只會放在民眾自己的手機內，打開時必須經過當事人的生物辨識驗證。此外，數發部也不斷進行社會溝通，去年已舉辦20多場的活動和各個利害關係者說明，今年也會持續聆聽各界想法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財