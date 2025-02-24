數位憑證皮夾今年底推測試版 銀行、保險業有望率先應用

數位發展部推動「數位憑證皮夾」，手機就能存放各式證件。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部去年起推動「數位憑證皮夾」，手機就能存放各式證件，但不強制國人使用，民眾可自行決定要放入哪些證件。數發部數位國際司司長莊盈志今天表示，今年3月會在沙盒環境開始測試，12月預計推出App測試版，銀行、保險業者已表達導入意願，數發部也打算和超商業者洽談。

數位憑證皮夾除了便利之外，也有隱私保護的功能。舉例來說，民眾在超商買酒時，店員可能為了確認是否成年，而要求出示身分證，但上面的姓名、確切生日等非必要資訊也會一併被看光光；另一個例子是辦理手機門號時，將雙證件交由電信公司影印，但許多非必要資訊反而增加了外洩的風險，這些都是實體證件的缺陷。

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根據數發部的構想，數位憑證皮夾的特點是「選擇性揭露」，依照申辦的業務，提供必要的資訊給對方就好，而非卡片上所有資料，而且僅限單次有效，確保民眾個資安全，實現數位時代的身分自主權。

莊盈志今天受訪時說，初期介接的證件會以民眾較常使用的為主，目前有在洽談的包含：自然人憑證、工商憑證、健保卡、技術證、駕照等。

至於應用場域，數發部已廣邀有興趣導入的業者，金融業的銀行、保險業者由於業務需要進行KYC（身份確認），已積極表達意願；數發部也計畫和超商業者洽談，因為民眾在超商取貨時，常常要提供證件、手機號碼等個資，在唸出手機號碼時常常擔心被有心人士利用，若能出示數位憑證皮夾，方便又安全。

數位憑證皮夾去年經費1億多元，今年則是幾千萬，莊盈志解釋，開發過程必須從3個面向進行，因此需要一些經費：一是民眾手機端的應用程式（App），二是憑證發放機構（例如自然人憑證來自內政部），需要投入資源協助各機關發放憑證，三是導入的應用場域，數發部也要協助業者開發相關套件，才能確保民眾提供的個資沒有遭到竄改。

這一計劃為期4年，莊盈志說，計畫的目標是希望國內、外都能初步完成應用場景，協助台灣的數位發展跟上國際；今年3月中下旬就會在沙盒環境開始測試，包含憑證發放、手機運作和驗證等，到12月就會推出App測試版，供民眾下載測試。

至於要如何確保數位憑證皮夾的隱私？莊盈志強調，開發過程都符合國際針對資料保護的加密方法，資料只會放在民眾自己的手機內，打開時必須經過當事人的生物辨識驗證。此外，數發部也不斷進行社會溝通，去年已舉辦20多場的活動和各個利害關係者說明，今年也會持續聆聽各界想法。

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