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數位人權大會台北登場 數發部：數位外交里程碑

2025/02/24 17:02

數位人權大會（RightsCon）24日在台北世貿中心開幕。（記者徐子苓攝）數位人權大會（RightsCon）24日在台北世貿中心開幕。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕全球數位人權大會（RightsCon）今（24日）起至27日在台北舉辦，預計吸引150個國家、超過2800人來台參加，討論人工智慧、數位治理、開源應用於公民倡議、反數位壓迫等議題，這是大會首次在東亞舉辦。數位發展部表示，為台灣數位外交立下重要里程碑。

數發部部長黃彥男在開幕式致詞時表示，在近年新冷戰全球局勢中，威權國家將數位科技應用於監控人民和鞏固集權，然而，台灣作為數位民主的前鋒，積極將數位技術應用在社會信任、通訊普及與數位平權、強化與公民科技團體及社群合作，並促進人工智慧、無人機、5G通訊設備和資安等，關乎國家安全和民主自由的產業發展。

數發部數位國際司司長莊盈志指出，在數發部的努力下，台灣偏鄉通訊的普及率已達94%，此外，測試「網路詐騙通報查詢網」、建立「111政府專屬短碼簡訊平臺」打擊網路詐騙，成立「無人機資安聯合驗測實驗室」和「人工智慧產品與系統評測中心」等，都是國際期待與台灣互相學習的議題，數發部將透過國際夥伴之間的合作，進一步協助外交部提升台灣在國際社會的貢獻。

即刻連線（Access Now）東亞高級研究員瓦科表示，今年全球數位人權大會收到來自125個國家、超過1800個提案，並吸引150國家、超過2800人來台灣參加大會，凸顯台灣包容、多元、自由與穩定的網路空間，不僅是對當地公民的保障，也為全球社群提供繼續推進數位人權發展的珍貴空間。

瓦科說，數位人權大會在全球各地舉辦大會，除了能凸顯網路人權挑戰，也能學習地方經驗，此次籌辦過程，台灣官方與民間單位積極協助，讓全球社群有機會與台灣交流、讓台灣經驗被更多人認識與理解。主辦單位盼望，未來能有更多機會與台灣科技產業、公民科技社群、人工智慧發展等不同領域夥伴，持續在區域與世界舞台上，繼續為全球數位人權保障共同努力。

數發部補充，副總統蕭美琴和行政院副院長鄭麗君將擔任開幕儀式致詞嘉賓，我國各部會也將透過20場以上的正式議程、閉門會議及場邊座談，展開與聯合國、歐盟等政府或國際組織官員，及微軟、谷歌等企業高層的合作討論。數發部也將在正式公開議程中，向全球分享我國數位自主權等基礎建設規劃。

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