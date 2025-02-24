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阿拉比卡咖啡年漲近80％ 中間商賺翻

2025/02/24 13:52

咖啡豆價格創半世紀新高，小農仍難獲利。（路透）咖啡豆價格創半世紀新高，小農仍難獲利。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去一年，普通咖啡的價格上漲了一倍以上，現今全球咖啡豆價格已攀升至50年來新高，又以阿拉比卡咖啡漲勢最為明顯，但對於種植咖啡的農民來說，咖啡飆漲並未帶來實際收益，全球超過4成的咖啡農戶，生活在貧窮線以下。《紐約時報》指出，咖啡價格持續上漲，受益者是國際中盤商，這些企業透過價格轉嫁給消費者，繼續維持利潤

據報導，美國食品巨頭JM斯馬克公司（JM Smucker）執行長斯馬克（Mark Smucker）直言，「咖啡」是市場上，最容易將成本轉嫁的商品之一。

JM斯馬克公司旗下的咖啡品牌，在2023年8月至10月間銷售額上升3%、毛利率達28%。該公司高層向投資人表示，已成功將咖啡成本上漲轉嫁給消費者。

根據世界咖啡研究組織（World Coffee Research）指出，全球約60%的咖啡產量來自1250萬名小農，在面積不超過50英畝的農場裡生產，有44%的咖啡農民生活在世界銀行定義的貧窮線以下。

據報導，在哥本哈根、杜拜和波士頓等歐美城市裡，一杯卡布奇諾的價格往往超過4美元（約新台幣130.8元），但在拉美地區的許多咖啡工人，一天收入僅約2美元（約新台幣65.4元）。

《華爾街日報》指出，全世界最受歡迎的阿拉比卡（Arabica）咖啡豆，今年1月在洲際交易所（ICE）的期貨價格來到歷史新高、達每磅3.48美元，在過去3個月上漲了40%以上，比去年同期上漲了79%。

分析師指出，咖啡品種裡，以阿拉比卡咖啡漲勢最明顯，主因是該咖啡最大的生產國巴西在2024年遭遇了長期乾旱，阿拉比卡咖啡產量被市場下調，預計今、明2年產量為3440萬袋、較去年9月時的預測，再減少1100萬袋。

根據Safras & Mercado報告稱，截至2月11日，巴西咖啡生產商已售出2024年至2025年咖啡收成約88%，高於去年的79%，以及5年平均值82%。

觀察2025年至2026年的咖啡豆銷售緩慢，目前僅售出13%，遠低於4年平均22%。專家指出，這意味著，咖啡市場缺乏新的供應，且生產商不願出售。且有鑑於阿拉比卡咖啡豆在今、明年的產量可能會下降，這將支撐阿拉比卡咖啡短期價格不會明顯下跌。

據了解，在洲際交易所（ICE）交易的咖啡期貨合約的世界基準，阿拉比卡咖啡佔世界產量的75%，主要種植在巴西（佔世界總供應量的40%）和哥倫比亞。

羅布斯塔咖啡佔剩餘25%，主要產地為印尼和越南（約佔全球供應量的15%）。羅布斯塔咖啡豆在歐洲和濃縮咖啡中很受歡迎，阿拉比卡咖啡豆則在美國很受歡迎。

專家指出，美國總統川普先前曾威脅稱，將對哥倫比亞產品徵收25%的關稅，這也成為咖啡定價的隱藏風險。因為哥倫比亞是美國第二大咖啡供應國、僅次於巴西，這意味著，對哥倫比亞進口產品徵收關稅，可能會使咖啡產品對於美國消費者來說，變得更加昂貴。

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