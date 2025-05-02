LTN經濟通》海湖莊園協議 恐引發全球金融海嘯？

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懲罰性關稅後 各國恐會接受貨幣協議

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期市場傳出，美國總統川普（Donald Trump）可能強制美國的外國債權人，將目前持有的美國公債，大多為短期或中期債券，轉換成超長期債券，在這項被稱為「海湖莊園協議」（Mar-a-Lago Accord）的計劃傳出後，引發各界關注。

從表面上來看，這項計劃對於美國而言似乎很具吸引力，可以降低短期債務償還成本，並將還款期限延後到很遠的未來。然而，從法律、財務和市場角度來看，這項計劃恐怕根本行不通，如果美政府堅持要實施，可能會帶來災難性的後果。

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「海湖莊園協議」以川普位於佛羅里達州的海湖莊園為名，概念借用1985年的《廣場協議》（Plaza Accord），這項協議由美國、日本、英國、法國以及德國5大工業國家於紐約廣場飯店會晤後簽署，旨在聯合干預外匯市場，當時各國協助讓美元貶值，促進美國經濟復甦。

而海湖莊園協議的想法源自於獲得川普提名主持白宮經濟顧問委員會的米倫（Stephen Miran）。米倫在2024年11月提出的政策報告中，提出了改革全球貿易體系的路線圖，強調要消除美元長期被高估，所導致的經濟失衡問題。

米倫在文中提到，川普認為，關稅能在談判中創造槓桿，促進協議達成。可以想像在一連串懲罰性關稅後，歐洲與中國等貿易伙伴，可能會更願意接受某種形式的貨幣協議，以換取關稅減免。米倫指出，一項與主要經濟體達成的貨幣協議，可能包括讓合作國家出售美元資產，並將短期美國國債換成百年期債券。

美國公債會在投資人持有期間支付利息，然而，百年期債券並不支付利息，是在50年或100後到期時，以增值的方式償還。米倫表示，這麼做，可以幫助美國為其遍布全球的軍事行動，籌措龐大的經費。

美國擬要求其他國家將部分美國國債換成100年期的「不可交易零息票債券」。（路透資料照）

百年國債換美國安全庇護

Bianco Research創辦人比安科（Jim Bianco）指出，對美國債務進行大規模重組的概念，是川普團隊計劃透過關稅改革全球貿易、削弱美元，以及最終降低借貸成本的一部分，其終極目標是讓美國產業在全球競爭中獲得更公平的競爭環境。而該計劃的主要內容，就包含建立主權財富基金，以及要求美國盟友承擔更多比例的安全支出。

比安科也引用了前瑞士信貸集團（Credit Suisse ）策略師波扎爾（Zoltan Pozsar）的研究報告，波扎爾的關鍵觀點之一是，其他國家應該為美國提供的安全與穩定付出更多代價。其中一種可能的做法是，要求這些國家將部分美國國債換成100年期的「不可交易零息票債券」，若這些國家需要資金，聯準會可以透過貸款機制暫時提供現金支持。

不過，比安科認為，這類債務互換可能不會真正發生，即便美國考慮推行此舉，也需要廣泛的國際合作，且可能對全球金融穩定造成影響。儘管這些想法看似激進，不過比安科認為，關鍵在於，市場應該認真對待這些變化的可能性，而不是單純將其視為誇大其詞的言論，這也是他與客戶討論這些想法的目的。

任何將現有國債轉換成100年期債券的計劃，都可能面臨龐大的法律和政治阻力。（歐新社資料照）

違反公債合約條款 恐面臨法律挑戰

專家也列舉出這種策略不可行的幾大因素，認為這將有損美國政府的信譽，並影響全球金融市場的正常運作。

首先，這項計劃違反了合約條款，國債是美國政府與投資人的正式合約，指定借入金額、票面利率和還款日期，投資人購買這些證券時抱持著這些票券具有法律約束力的期望，相信這些條款會被遵守，強制轉換為100年期債券將構成違約。這將導致美國法院出現一系列法律挑戰，並可能被信用評級機構解讀為選擇性違約。

外國政府和中央銀行是美國公債的持有者，手中握有價值數兆美元的美債作為各國貨幣、金融穩定策略的一部份。如果這些實體被迫將現有債券換為超長期、低收益的債券，他們可能會將此解讀為一種惡意行為，一些國家可能會採取經濟或戰略報復，而多數國家可能會開始清算其持有的美債。

任何將現有國債轉換成100年期債券的計劃都將遭遇龐大的法律和政治阻力，國會可能需要通過授權立法，但兩黨可能出現強烈的反對。不同意識形態的議員都會認為，這項措施對美國的信譽構成了直接威脅。唯一可以想像的解決辦法是動用緊急行政權力，但這將引發憲政危機，並進一步削弱美國國內、國際社會對華府的信任。

「海湖莊園協議」的想法由川普經濟顧問米倫（Stephen Miran）所提出，旨在消除美元長期被高估，所導致的經濟失衡問題。（路透資料照）

恐將引發美國公債市場的大規模拋售

從財務角度來看，長期債券的風險遠大於短期債券，期限較長的背景下，投資人在通膨、利率和信譽方面面臨更大的不確定性，因此，市場對於長期債券殖利率的要求是更高而不是更低，債市的長期和凸性動態使問題變得更加複雜。

這些超長期債券作為銀行體系抵押品的作用也將降低，美債因為其流動性和相對穩定的價格，被廣泛應用於回購市場和其他擔保借貸安排。但債券的期限愈長，市場價值的波動性就愈大，這代表著100年期債券在做為抵押品時會大打折扣。

即使市場接受將短期債務換為100年期債券，這種作法也無助於解決潛在的結構性財政失衡，只會改變還款時間，不會改變還款規模或是結構。現在核心問題不是美國債務的到期情況，而是政府支出和收入之間的長期錯置。只要赤字持續存在，無論如何增資，總債務就會持續上升，只有解決了赤字問題，債務問題才能解決。

投資人信心是金融市場穩定的基石，美國公債正是因為可靠性和可預測性才成為全球低風險資產的基準，如果政府單方面改變債務條款，延長期限並降低收益率，投資人會認為這是金融脅迫或是軟性違約。

此舉將引發美國公債市場的大規模拋售，推高殖利率曲線，並破壞依賴美國公債作為安全價值儲存手段的全球投資組合。更大範圍的市場波動可能隨之而來，包括股市大幅下跌和信貸市場流動性凍結。連鎖反應可能會透過更高的借貸成本蔓延至新興市場經濟體、企業債券市場，甚至實體經濟。

央行總裁楊金龍警告，美國迫使一些外國債權人將手中持有的美債轉換為超長期債券的行為相當於倒債。（資料照）

楊金龍認為此舉等於倒債

市場傳聞美國總統川普可能迫使一些外國債權人，將手中持有的美債轉換為超長期債券，以減輕美國的債務負擔。對此，中央銀行總裁楊金龍4月於立法院答詢時表示，此舉相當於倒債，非常的危險，美國恐會因此發生金融上的混亂及危機。

立委憂慮，美國是否可能逼迫外國債權人將所持美國國債換成100年期零息債券，倘若發生，台灣要如何面對，楊金龍回應稱，這個議題好像已談論了很久，不過背後必須了解一件事，如果做這樣的轉換，相當於「美債的倒債」。

楊金龍直言，如果美債都倒債的話，當然就是非常的危險，因為美國公債市場是各個金融商品定價的基礎，之前他在立法院財政委員會答詢時曾大膽地說，美國恐怕會因此發生金融上的混亂、金融上的危機。

台灣是美國公債海外持有國家的第11大，規模達2904億美元（約新台幣），其中包括民間持有部分如基金、保險、銀行及企業。若是美國將推行換債，預計將拖累台股美債ETF走勢，台股上市櫃公司中也有企業手上持有元大美債20年ETF、國泰美債20年期ETF、中信美債20年期ETF、統一美債20年期ETF，季底財報結算時，這些公司將會承受金融商品評價損失。

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