黃金多頭命懸一線？高盛曝中國投資人瘋狂拋售100萬盎司慘案

高盛表示，中國投資者在勞動節前，瘋狂拋售100萬盎司黃金部位，這很可能觸發中國境外的商品交易顧問（CTA）的交易訊號。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價在突破每盎司3500美元新高後，出現拉回，而週四亞洲交易時間，黃金日內跌逾2%，高盛表示，中國投資者在勞動節前，瘋狂拋售100萬盎司黃金部位，這很可能觸發中國境外的商品交易顧問（CTA）的交易訊號。

外媒報導，1週前，中國對黃金的需求似乎無窮無盡，由於華安易富、博時以及國泰等中國黃金交易型開放式指數基金（ETF）出現驚人的資金流入等數量，現貨黃金價格短暫突破了3500美元的歷史紀錄。

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然而，支撐市場動能的淘金熱潮，來也急，去也急，高盛大宗商品交易員亞當·吉拉德（Adam Gillard）表示，中國投資者在勞動節假期前結束了上週黃金持倉增加，目前導致中國境內總持倉量較歷史回落5%。中國在全球未平倉合約中的儲倉量仍維持在40%的高位，但上漲可能已見頂。

高盛指出，上週二（22日），黃金歷史最高紀錄，中國投資者在上海黃金交易所（SGE）和上海期貨交易所（SHFE）共增加了120萬盎司的持倉量，交易量達到了歷史最高紀錄。

不過，在勞動節之前中國投資者竟拋售100萬盎司的黃金部位，完全逆轉了4月22日交易所的買入熱潮。

所幸，相關的黃金ETF的持股量基本上沒有改變，目前中國的總持倉量較高峰下降約5%，紙黃金套利空間較點縮水20美元。

吉拉德的觀點證實了市場人士的一些觀察，即近期黃金的價格波動都集中在中國市場開盤上漲。

中國投資者的操作對黃金價格產生了不成比例的影響，因為他們的交易是在1天中流動性稀薄的增益（亞洲早盤）進行的，這很可能觸發了中國境外的商品交易顧問（CTA）的交易訊號。

果不其然，在週四亞洲早盤交易中大幅下挫，日內一度大跌2%，最低突破3221.26美元，刷新上週的最低水平。

同時，美元走強以及貿易緊張局勢的緩和，也擁有了黃金作為避險資產的吸引力。川普承認，他與印度、韓國和日本存在「潛在的」貿易協議。

Tastylive的全球宏觀主管伊利亞·斯皮瓦克（Ilya Spivak）表示，隨著對貿易戰擔憂的緩解，黃金價格出現回落，但市場信心依然不穩定，投資者每天都在對新聞頭條做出反應」。他補充說，聯邦儲備銀行的鴿子前景可能會支撐黃金價格政策。

目前市場正在等待週五公佈的非農業就業人口數據報告，以便獲得更多有關聯準會政策路徑的線索。

Fxstreet分析師指出，黃金週三確認跌破持續三週的上漲通道，收盤時明顯低於先前位於3351美元的上漲趨勢線支撐位，這帶動進一步下跌。

14日相對強弱指數（RSI）持續下跌，目前正測試中線53.50附近，但仍位於50上方，這為黃金多頭留下了一絲希望。然而，黃金需在日線收盤時堅守21日均線，如果守住該均線，多頭有望在回升過程中測試上升通道的支撐線3383美元。

另外，若黃金持續跌破21日均線，金價可能開啟新的跌勢，目標指向3150美元心理關口，另外50日均線（3081美元）或成為空頭下一個目標。

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