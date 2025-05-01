好想買黃金！專家建議只能買「這麼多」

隨著投資人尋求安全避風港，黃金已成為今年的贏家。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著投資人尋求安全避風港，黃金已成為今年的贏家。第一鷹所屬的First Eagle Gold 基金今年以來飆漲近40%，投資組合經理克特索斯（Thomas Kertsos）建議黃金新手謹記3原則，所有投資都有風險須謹慎；投資金礦股波動比金條大；黃金佔投資組合比重應該介於10-15%之間。

《商業內幕》報導，今年尋求躲避市場動盪的投資者紛紛湧向經典的避風港：黃金，使得 First Eagle Gold Fund （ SGGDX ）投資組合經理克特索斯成為了一位受歡迎人士。該基金投資於黃金、黃金相關證券和其他貴金屬，今年迄今已上漲 39%，在標準普爾 500 指數同期下跌超過 5% 的情況下，這是一個出色的績效。

請繼續往下閱讀...

過去幾個月，黃金一直處於上漲趨勢，但克特索斯的基金表現更出色，超過普通金條的回報，該基金的回報遠超過今年金價26%的漲幅。

如果您希望分散資產並保護投資組合，免受市場波動的影響，黃金是一個不錯的選擇。但對於那些剛開始投資黃金的人來說，克特索斯分享了三件切記的事情。

第一，投資人仍應對所謂的避險資產保持謹慎。地緣政治不確定性，加上央行購買增加以及投資者對沖潛在經濟衰退的風險，都推高金價。克特索斯表示，這三個驅動因素改變黃金的行情，使其變得更具彈性，即使在傳統的逆風中也能上漲。然而，投資存在風險，而且金價最近表現良好並不意味會繼續上漲。

第二，選擇性投資黃金股票。如果投資礦業公司等黃金股，克特索斯建議務必謹慎行事。雖然黃金股票可能會上揚，其價格波動幅度恐比一般金條更大。

第三，黃金佔投資組合的比重應該是多少才適合？專家會給出不同的答案，對於克特索斯來說，最佳比重介於 10% 到 15% 之間。他說，「如果持有的黃金少於 10%，可能不足以作為潛在的對沖工具，若超過 15%就更像是對金價的押注和投機行為，而不是作為保全資本的戰略思維」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法