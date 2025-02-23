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不想惹惱川普 三星、SK海力士將停用中國製EDA軟體

2025/02/23 18:00

南韓半導體業界預計，SK海力士將徹底停用中國製EDA，以避免與半導體大哥美國有不愉快關係 ，三星電子也將做出同樣的決定。（彭博檔案照）南韓半導體業界預計，SK海力士將徹底停用中國製EDA，以避免與半導體大哥美國有不愉快關係 ，三星電子也將做出同樣的決定。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《韓國經濟日報》報導，SK海力士已開始對中國半導體電子設計自動化（EDA）軟體進行緊急檢查，以因應美國總統川普在第二任期可能祭出新措施，限制南韓半導體企業使用中國軟體。

EDA是一種用於設計和驗證系統半導體積體電路（IC）設計的軟體，用於在製造半導體晶片之前模擬各種電路設計並預測結果，這是一道預防程序，因為若在晶片完成後才發現缺陷，那麼整批就必須報廢。

南韓半導體業界表示，SK海力士已開始檢查其正在使用的中國EDA軟體的適用性。

目前，EDA市場由新思科技（Synopsys）、益華電腦（Cadence）、西門子EDA等美國業者主導，市佔率超過70%。但近年來，隨著中國「高性價比EDA」產品的不斷湧現，華大九天（Empyrean）、概倫電子（Primarius）和Entasis 等中國EDA企業的市佔率不斷上升。

過去三星電子和SK海力士主要使用美國EDA軟體，但近期也開始採用中國產品，主要是中國企業加強對三星電子和SK海力士的銷售力度，因為他們在美國的出口管道受阻。

報導說，SK海力士對中國EDA軟體進行緊急檢查，很大程度上是為了因應川普政府對中國可能的額外制裁。分析認為，2024年底中國EDA業者華大九天南韓分公司被美國列為貿易限制名單，也產生了影響。

南韓半導體業界預計，SK海力士將徹底停用中國製EDA，以避免與半導體大哥美國有不愉快關係，三星電子也將做出同樣的決定。如果三星電子和SK海力士切斷中國EDA，其對美國的依賴將會增加，半導體設計成本也會隨之上升，因為美國製EDA比中國製EDA貴一倍以上，如果供應鏈整合到美國，成本還可能進一步上漲。

對此，SK海力士相關人士透露，中國EDA的續約時間即將到來，正在考慮是否繼續使用。

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