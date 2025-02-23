晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國鋼鐵越做越虧！山東大型民企爆雷 上千人封路討錢

2025/02/23 17:07

山東泰山鋼鐵集團有限公司辦公大樓外及工廠門口，聚集了上千名參與融資的民眾討錢。（翻攝自網路）山東泰山鋼鐵集團有限公司辦公大樓外及工廠門口，聚集了上千名參與融資的民眾討錢。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷之下，房地產崩盤，中國鋼鐵企業虧損加劇，上週在山東泰山鋼鐵集團有限公司辦公大樓外及工廠門口，聚集上千人參與融資的民眾，要求公司兌付融資資金並結算貨款，該公司因資金斷鏈，積欠人民幣11.72億元（約新台幣52.6億元）的商業票據逾期未兌付。

根據外媒報導，眾多抗議者聚集在泰山鋼鐵集團辦公大樓前，要求公司兌付融資資金及結算貨款，並與警察和保全人員對峙。在廠區外的馬路上，也有抗議者堵路，不斷高喊「還錢、還錢」。

然而，在中國的社群媒體上，多個相關影片很快都遭刪除。報導指出，作為山東省大型民企之一，山東泰山鋼鐵集團自2024年以來多次發生票據逾期。

有工人透露，前2年當地政府要求公司搬遷並承諾大量補償，但卻未兌現。此外，政府去年又向泰山鋼鐵借了人民幣數億元用於發放薪資，導致公司資金鏈斷裂，面臨破產困境，投資者資金無法取回，貨款也無法結算。

事實上，近年來，由於中國市場供需失衡，鋼材價格下跌，原材料成本高企，鋼鐵企業利潤空間被大幅壓縮，多家大型鋼企虧損加劇。

中國旅美經濟學者李恆青表示「房地產現在幾乎就是一個停滯的狀況，現在很多的工都開不出來，所以現在你就別想再去買鋼材了」。中國房地產市場崩盤，鋼鐵價格一降再降，需求仍低迷，結果鋼鐵企業虧損加劇，大批鋼鐵廠不是停工，就是破產倒閉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財