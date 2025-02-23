中國鋼鐵越做越虧！山東大型民企爆雷 上千人封路討錢

山東泰山鋼鐵集團有限公司辦公大樓外及工廠門口，聚集了上千名參與融資的民眾討錢。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續低迷之下，房地產崩盤，中國鋼鐵企業虧損加劇，上週在山東泰山鋼鐵集團有限公司辦公大樓外及工廠門口，聚集上千人參與融資的民眾，要求公司兌付融資資金並結算貨款，該公司因資金斷鏈，積欠人民幣11.72億元（約新台幣52.6億元）的商業票據逾期未兌付。

根據外媒報導，眾多抗議者聚集在泰山鋼鐵集團辦公大樓前，要求公司兌付融資資金及結算貨款，並與警察和保全人員對峙。在廠區外的馬路上，也有抗議者堵路，不斷高喊「還錢、還錢」。

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然而，在中國的社群媒體上，多個相關影片很快都遭刪除。報導指出，作為山東省大型民企之一，山東泰山鋼鐵集團自2024年以來多次發生票據逾期。

有工人透露，前2年當地政府要求公司搬遷並承諾大量補償，但卻未兌現。此外，政府去年又向泰山鋼鐵借了人民幣數億元用於發放薪資，導致公司資金鏈斷裂，面臨破產困境，投資者資金無法取回，貨款也無法結算。

事實上，近年來，由於中國市場供需失衡，鋼材價格下跌，原材料成本高企，鋼鐵企業利潤空間被大幅壓縮，多家大型鋼企虧損加劇。

中國旅美經濟學者李恆青表示「房地產現在幾乎就是一個停滯的狀況，現在很多的工都開不出來，所以現在你就別想再去買鋼材了」。中國房地產市場崩盤，鋼鐵價格一降再降，需求仍低迷，結果鋼鐵企業虧損加劇，大批鋼鐵廠不是停工，就是破產倒閉。

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