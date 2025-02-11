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把握今天！ 星巴克明起漲價 星冰樂系列最多漲10元

2025/02/11 10:06

連鎖咖啡店星巴克在2月11日0時發布公告，指出自2025年2月12日起部分商品微幅調價，另外內用續杯則由原本的7折，調整為5折。（資料照）連鎖咖啡店星巴克在2月11日0時發布公告，指出自2025年2月12日起部分商品微幅調價，另外內用續杯則由原本的7折，調整為5折。（資料照）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受氣候異常、國際情勢影響或是水電調漲等因素，許多餐飲業者紛紛漲價，連鎖咖啡「星巴克」（Starbucks Coffee）在2月11日0時發布公告，指出自2025年2月12日起部分商品微幅調價，另外內用續杯則由原本的7折，調整為5折。

星巴克在官方網站發文表示「原物料受氣候異常與國際情勢影響，為反映部分原物料成本，星巴克自2025年2月12日起部分商品微幅調價，為感謝您對星巴克的支持，2025年2月12日起，全門市內用續杯全飲品調整為5折優惠，歡迎您持續光臨門市，享受星巴克美好咖啡體驗。」

日前星巴克也推出「Happy Valentine's Day 好友分享日」活動，只要在2月12日至2月14日的上午11時至晚間20時，達成指定條件便可享買一送一優惠，「購買2杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。」

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