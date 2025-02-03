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焦點股》微星：逃過AI風暴中心 翻紅大漲

2025/02/03 09:41

微星看好搭載RTX 50顯卡的一系列電競筆電，今年將對整體營收產生助益。（資料照）微星看好搭載RTX 50顯卡的一系列電競筆電，今年將對整體營收產生助益。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電競筆電大廠微星（2377）受惠於旗下AI伺服器事業仍未萌芽，不受川普課徵墨西哥25%關稅影響，加上輝達（NVIDIA）RTX50系列顯卡帶動板卡需求，推升2025年營運看旺，儘管今日在市場恐慌情緒影響之下，股價跳空開低，但隨即走高翻紅，截至9時23分暫報187.5元，漲幅3.31%、振幅7.16%，成交量2608張。

微星表示，今年憑藉著奢華美學、極致效能與創新技術等三大面向的堅實專業基礎，向市場釋出全新的筆電陣容，從圖形處理器類別來看，分別有搭載輝達RTX 50系列、超微Ryzen系列的AI筆電產品，為符合創作者、電競市場需求，甚至採用最新的AI解決方案與創新散熱設計，後續可望帶動銷售表現。

此外，微星除了在新筆電中導入先進的AI降噪技術與AI智慧引擎，也搭載攜手輝達共同開發的AI創新助理型應用軟體「MSI AI Robot」，將邊緣端的小型語言模型直接與筆電系統整合，讓使用者以自然語言給予筆電指令，在沒有連接網路的情況下，實現更直覺的設定與管理方式。

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