美股擺脫DeepSeek風暴勁揚逾2%！輝達強彈約9%、台積電ADR漲逾5%（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股週二（28日）擺脫中國新創DeepSeek在全球掀起的科技風暴，展開強勁反彈，在輝達領軍喊衝，科技全面反彈，尤其是那斯達克指數，在輝達大漲約9%、台積電ADR漲逾5%下，終場指數上漲391.76點或2.03%，收19733.59點。

在投資人過度反應DeepSeek可能帶來的衝擊下，週一歐美股全面下挫，不過，在經過1日的洗血後，隨著市場恐慌降溫，美股在輝達經歷週一暴跌約17%，創史上單日最大跌幅後，週二股價回神，在買盤湧入下，終場股價大漲8.93%，收128.99美元。

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科技股在輝達重掌兵權下，全面反攻，台積電ADR終場也上漲5.25%，收202.4美元，博通亦漲2.59%，收207.36美元。

4大指數終場全面走揚，其中又以那斯達克指數漲勢最猛，終場指數上漲391.76點或2.03%，收19733.59點，其次是費城半導體指數則上漲53.79點或1.11%，收4907.03點。

至於標普500指數小漲55.42點或0.92%，收在6067.70點，而道瓊工業指數亦上漲136.77點或0.31%，收報44850.35點。

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