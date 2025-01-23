川普擬對中加徵關稅 CNN曝這1類產品先囤貨

外媒指出，川普擬對中國商品全面徵收 10% 的新關稅，從中國進口的消費性電子產品恐漲價。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNN報導，美國總統川普最快在 2 月 1 日對中國商品全面徵收 10% 的新關稅，鑒於去年美國從中國進口最多產品為消費性電子產品，因此消費者若需要新電腦、電視可以考慮先買，避免荷包縮水。

報導指出，目前美國對中國電動車徵收100%的關稅，對鋼鐵和鋁產品徵收25%的關稅，但有幾件商品免關稅，最大的豁免之一就是消費性電子產品，因此川普第二個任期若對中國商品加徵 10% 的關稅，情況就不是這樣了。

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統計顯示，消費電子產品是美國去年從中國進口的最多商品之一。去年前11月（12月數據尚未出爐）美國從中國進口價值 4010 億美元的商品中，通訊設備佔 12%，這些進口的通訊設備從手機、電視到衛星產品都有。

去年美國從中國進口的第二大類商品是電腦設備，價值 390 億美元，包括平板、筆記型電腦、顯示器以及為其供電的所有組件，例如半導體晶片和介面卡。第三大從中進口商品是價值 370 億美元的商品，例如玩具、珠寶、銀器和運動器材等，這些商品與許多消費性電子產品一樣，都逃過關稅。

至於美國消費者什麼時候會感受到10%關稅的壓力呢？報導認為，即使川普在 2 月 1 日對所有中國商品徵收關稅，消費者可能需要一段時間才能感受到價格上漲。一些零售商已經提前儲備額外的庫存。

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