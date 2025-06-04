美股反彈20％逼近史高！經濟學家警告「此數據」恐成轉折點

自4月初低點來更反彈近2成，逼近歷史高點6147點，不過，經濟學家警告，就業數據或將成為轉折點。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管關稅局勢混亂以及美國聯邦赤字飆升引發債市恐慌，但美股卻依舊強勁上漲，標普500指數在5月上漲6.3%，創1990年來同期最佳表現，且自4月初低點來更反彈近2成，逼近歷史高點6147點，不過，經濟學家警告，就業數據或將成為轉折點。

Investing報導，智通財經APP獲悉，據美銀的數據，這輪反彈主要得益於科技巨頭的亮眼表現，在過去７週經歷了諸多擔憂之後，標普500指數年初至今已轉為上漲，截至週二收盤年內上漲1.74%，較4月初低點反彈19.8%。

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儘管市場情緒高漲，經濟學家們警告稱，這種樂觀或將遭遇現實的衝擊，尤其是來自勞動力市場的潛在疲軟，消費支出是美國經濟增長的核心動力，而就業市場的變化則直接影響消費者信心與支出水平。

美國勞工部將在本週五公佈5月的就業報告，Pantheon宏觀經濟公司首席美國經濟學家Samuel Tombs預計，美國5月新增非農就業人數為12.5萬，符合華爾街共識，但也將是除去年10月（因颶風影響）之外近１年來的最低增長水平。

Tombs指出，5月的就業報告很可能顯示勞動力需求正在放緩，這將加大聯準會年內降息的壓力，即使現在還無法確認新一輪關稅是否僅帶來短期通膨。

另Apollo Global Management首席經濟學家Torsten Sløk認為，本季度的月度新增就業人數將放緩至12萬人，下半年甚至可能下降到6.4萬和6.6萬。

根據聖路易斯聯邦銀行的數據，就業市場“保本增長率”（break-even rate）約為15.3萬，一旦連續幾個月低於這一水平，失業率就可能上升，目前該數據為4.2%。

儘管CME FedWatch工具仍預計聯準會將在9月進行年內首次降息，若5月的就業報告顯著疲軟，聯準會可能會在6月18日的利率決議中下調經濟增長與通膨預期。

市場的反應也可能截然不同，若降息是因經濟增長乏力或失業率上升所致，投資者或將轉向防禦性策略，與目前因抗通膨導致的降息預期推動的股市上漲形成鮮明對比。

事實上，5月份標普500的強勢上漲雖然由科技股領漲，也伴隨著資金轉入消費必需品、公用事業和醫療等防禦型板塊。這表明投資者正在為可能出現的不確定風險做準備，例如7月9日川普政府“解放日”關稅暫停措施到期。

此外，美國聯邦巡迴上訴法院即將對川普“互惠關稅”的合法性作出終審裁決，也將為市場帶來更多不確定性。

LPL Financial首席股票策略師Jeffery Buchbinder表示，股市目前已經計入了大量利多消息，而債券市場卻面臨多重阻力。我們認為，現在並不是增加投資組合風險的最佳時機，投資者應等待市場回調後再考慮加碼股票。

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