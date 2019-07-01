數據造假？中國宣佈5％經濟成長達標 與現實脫節引質疑

儘管中國官方宣佈，實現其設定的5%經濟成長目標，但該數據與現實脫節，引發質疑。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國國家統計局17日公佈，2024國內生產總值（GDP）年增5%，達成當局設定的成長目標。儘管如此，許多人對此存疑，因為隨著北京難以將工業與出口成長轉移至消費者，致使許多民眾實際感覺生活水準下降、經濟陷入衰退。

路透報導，中國此失衡的成長，引發2025該結構性問題恐進一步加劇的疑慮；中國計畫透過提高舉債，緩和美國高關稅衝擊，以達到類似的經濟成長。

請繼續往下閱讀...

中國官方數據顯示，上月規模以上工業增加值遠高於消費品零售，而失業率上揚，不僅顯示中國近兆美元順差的供給端實力，也反映內需的疲軟。

出口導向的成長部份是由工廠出廠通縮所支撐，這使中國產品在全球市場上具有競爭力，但隨著與對手國家的貿易差距擴大，這也使北京面臨更大的貿易衝突。而在中國國內，不斷下滑的價格已衝擊企業利潤與勞工收入。

一家為電動車企提供工業自動化服務的公司高層Andrew Wang表示，去年公司營收年減16%，導致他裁員，而且預料不久將再度裁員。他說，「中國政府公佈的數據與多數民眾的感受有差異」。

分析師指出，如果中國政府今年推出的額外刺激多數流向工業升級與基礎建設，而非家庭，恐加劇工廠的產能過剩、削弱消費，並增加通縮壓力。

康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德（Eswar Prasad）說，「在經濟仍面臨內需低迷、通縮壓力持續、房市與股市動盪之際，中國準確實現2024成長目標似乎令人懷疑；展望前景，中國不僅面臨重大的內部挑戰，也面臨嚴峻的外部環境」。

中國的出口商預計較高關稅的衝擊將更甚於川普第一任期，將加速生產流向海外，並進一步壓縮利潤、傷害就業與民間投資。

中國許多民營單位已大幅降薪，任職於北京一家投資銀行的張佳琪（音譯）說，2024她感覺每況愈下，她的薪資連續第二年調降，降幅共達30%，她8、9名同事失去工作，25歲的她說，「公司瀰漫不安感」。她已削減支出，她說「我準備隨時離職，只是現在無處可去」。

中國與香港股市微幅上揚，而在中國公債殖利率下滑與關稅威脅的壓力下人民幣徘徊在16個月低點。分析師說，市場的低迷反映投資人對中國前景的信心動搖。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家埃蕾蘿（Alicia Garcia-Herrero）說，「全球投資人會因實現5%成長目標就投資中國嗎？不會的」她預料2025中國經濟成長將放緩，「因此這成為一個無關緊要的目標」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法