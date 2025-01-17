股市小白翻車？證交所公告違約交割金額「200元」

證交所週四（16日）公告證券商申報投資人違約金額，顯示買進、賣出合計總金額為4萬3600元，而買賣相抵後總金額為200元。示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕證交所週四（16日）公告證券商申報投資人違約金額，顯示買進、賣出合計總金額為4萬3600元，而買賣相抵後總金額為200元，隨即引發市場熱議。

有人猜測，或許是股市小白（指剛進股市的年輕投資人）當沖後忘記補錢，也有人臆測可能是「無本當沖」，還有人好奇「是沒有營業員嗎？」但也有人開玩笑說：該不會是股市小白忘記手續費，買多少就轉多少錢到交割戶？

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儘管不清楚原因為何，但投資人在有價證券買賣款項交割時，必須謹慎應對，因為違約交割的投資人可能得負擔民事責任或刑事責任，甚至會影響開戶交易和信用紀錄。

證交所在官網上提醒，證券商可向違約客戶收取最高成交金額7%之違約金，並追償因違約所產生之債務及費用，而若情節重大足以影響市場秩序者，面臨3年以上至10年以下之相關刑責。

此外，未結案且未滿5年的話，違約交割的投資人也不得於各證券商申請開戶或委託買賣有價證券，而且違約交割後將在聯合徵信系統留有紀錄，會使個人信用受到負面影響，要申請貸款將變得困難。

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