砸3.3兆開採關鍵礦產！沙國能源部長：石油不再是能源安全挑戰 他們才是

沙國希望礦業能幫助擺脫對石油的依賴，實現經濟多元化。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕海灣王國的財富和權力很大程度上依賴其龐大的石油儲備，然而，沙烏地阿拉伯能源部長表示，隨著各國正在競相獲取鎳、石墨、錳、稀土等關鍵礦產，石油不再是能源安全的挑戰，而是天然氣和電力。

CNBC報導，為了擺脫對石油的依賴，沙烏地阿拉伯週三宣佈，1項價值1000億美元（新台幣3.3兆元）的新礦產投資項目，其中200億美元（約新台幣6600億元）已進入最後工程階段或正在建設中。該計劃旨在成為全球採礦和礦物開採及加工中心。

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沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼在利雅德舉行的年度未來礦產論壇上對與會者表示，石油不再是能源安全挑戰，即將到來的戰鬥，將針對埋在地下的完全不同的材料關鍵礦物。

他指出，如今，各國正在競相獲取關鍵礦產，並確保自己的供應鏈安全，資源最終將導致更高的排放、更高的金屬成本和更高的能源價格。

能源部長所指的關鍵礦產，是指對能源轉型和先進技術至關重要的礦物，包括鋰、鈷、鎳、石墨、錳和其他稀土元素，這些元素對於製造電動車、電池、再生能源技術、電腦和家庭用品等至關重要。

根據萊斯大學貝克公共政策研究所最近的報告，中國目前控制著全球約60%的稀土礦物和材料產量。這引起了許多國家，特別是西方國家的擔憂，因為這些資源對於國家安全和經濟穩定變得越來越重要。

本·薩勒曼進一步指出，更多的人工智慧和資料中心意味著更多的能源，你能想像能源需求會發生什麼嗎？你能想像採礦創造能源和能源創造採礦，和這些經濟體成長之間的競爭嗎？

報導指出，人工智慧、工廠、電動車以及更炎熱、更長的夏季所需的資料中心需求不斷增長，推動了世界各地的電力需求激增。眾多媒體通報中引用的能源部近期備忘錄預測，到2030年，美國電網的新資料中心需求可能高達25吉瓦。

關鍵礦物和稀土金屬對於太陽能板和風力渦輪機等再生技術也至關重要，這些技術是許多國家擺脫化石燃料的能源轉型努力的核心。中國提煉了世界上95%的錳（一種用於電池和鋼鐵製造的化學元素），儘管其開採量還不到其全球供應量的10%。

為此，振興礦產產業並投資國內供應鏈是沙烏地阿拉伯「2030年願景」使命的一部分，該願景旨在實現經濟多元化，擺脫對石油的依賴。

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