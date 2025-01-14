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墨西哥推近岸激勵措施 強化北美合作、減少中國進口

2025/01/14 10:26

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（彭博）墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）宣佈，包括減稅在內的最新近岸激勵措施，以支持墨西哥當地工業，強化與北美貿易夥伴美國和加拿大的合作，同時減少從中國的進口。

《彭博》報導，在北美對世界出口不斷縮小的情況下，薛恩鮑姆表示，墨西哥將對近岸外包提供包括減稅在內的激勵措施，並未各產業制定計劃，以提高墨西哥製造商品的本土零件、材料含量。關於墨西哥和外國企業激勵措施的新法令將於1月17日公佈。

墨西哥全國企業協調總會（CCE）會長塞凡德斯（Francisco Cervantes）表示，墨西哥的計劃非常明確，「這裡沒有的東西可以在這裡製造」，並提到，墨西哥與美加簽訂了貿易協定，總統已表明這非常重要，所以只要遵守協議條款，事情進展就會順利。

墨西哥財政部長拉米雷斯德拉歐（Rogelio Ramirez de la O）指出，北美在全球貿易的佔比有所下滑，而中國明顯增加，這強調了北美地區取代這個亞洲經濟體進口的重要性。拉米雷斯德拉歐補充，如果北美取代從中國進口的10％，將這些商品留在北美生產，與一般情況相比，墨西哥的GDP將成長1.2％、美國成長0.8％、加拿大成長0.2％。

薛恩鮑姆表示，美墨加貿易協定（USMCA）是北美與中國商業競爭的最佳途徑，儘管美國總統當選人川普（Donald Trump）威脅要祭出關稅，這項貿易協定仍將持續，該協議預計在2026年進行審查。

作為促進近岸外包的一部份，隨著工廠遷往墨西哥，以更靠近美國市場，薛恩鮑姆政府將宣佈對本土、外國企業實施稅收減免，另外對於科技、研發的扣除額也將更高，並持續到2030年10月。

薛恩鮑姆也宣佈，將尋求將墨西哥的能源發電總能力提升約16％，將著重於增加再生能源在電力組合中的佔額。另外，薛恩鮑姆還將關注墨西哥的天然氣儲存能力，簡化獨立發電商的許可，並公佈民營企業如何與國有能源公司合作進行專案的規範。

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