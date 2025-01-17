LTN經濟通》中國的渣男手法 義大利最知道？

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）4日飛抵美國佛羅里達州拜會美國總統當選人川普。（資料照，歐新社）

義大利2023年退出一帶一路

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）1月初飛抵美國佛羅里達州拜會美國總統當選人川普，希望在川普1月20日就任之前，尋求加強雙方關係。

《紐約時報》報導，川普4日在海湖莊園會見梅洛尼，2人共享晚餐並觀看電影，飯後川普讚梅洛尼「她是一位了不起的女性，正在席捲整個歐洲」。雖然2人的會面細節並未公開，但義大利媒體報導，梅洛尼計劃與川普討論俄羅斯在烏克蘭的戰爭、貿易問題、中東局勢。

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《CNBC》報導，此舉意味著梅洛尼將義大利定位為川普在歐洲的關鍵盟友，報導指出，梅洛尼有很多理由來討好即將上任的美國政府，尤其是因為川普對歐洲的關稅威脅。

除了與川普會面外，梅洛尼也一直在與馬斯克建立聯繫，期盼將來在新政府中發揮關鍵作用。

近年來，義大利的外交政策出現了顯著的轉變。自2019年義大利成為唯一加入中國「一帶一路」倡議（Belt and Road Initiative）的G7成員以來，這決定一度被認為是義大利與中國關係加深的重要象徵。然而，隨著時間的推移，義大利在2020年初期開始重新評估其對一帶一路的參與，2023年宣布退出「一帶一路」倡議，並逐步轉向更加擁抱美國及其前總統川普所倡導的政策。

這一變化並非單純的外交姿態，而是反映了義大利內部政治動態、歐洲與美國的外交壓力、以及全球地緣政治格局的變化。

2019年中國國家主席習近平（左）和前義大利總理孔蒂簽署「一帶一路」倡議。（資料照，美聯社）

過度傾中 義立場與歐洲相左

2019年，義大利成為全球首個加入中國一帶一路的七大工業國集團（G7）成員國。這由時任義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）領導，旨在加強與中國的貿易和基礎設施合作。當時，義大利面臨著經濟增長放緩、失業率上升等問題，而中國則以其龐大的市場和基礎設施投資，提供了相對誘人的合作機會。義大利政府希望藉此吸引更多中國投資，推動經濟復甦。

加入一帶一路後，義大利與中國簽署了多項合作協議，涵蓋港口、基礎設施和能源等領域。儘管這一合作在某些方面為義大利帶來了短期的經濟收益，但同時也引發了來自歐盟內部以及美國的強烈反對。

美國方面認為一帶一路是中國用來擴大其在全球的經濟與政治影響力的工具，並且可能損害美國和其盟友的長期利益。

隨著時間的推移，義大利對中政策逐漸遇到多重挑戰，這些挑戰來自國際形勢的變化，特別是美國與中國的日益對抗。過去，川普政府的「美國優先」外交政策強烈反對中國的全球擴張，並要求歐洲盟友在經濟與安全問題上，採取更加強硬的立場。在這一背景下，義大利開始感受到來自美國及歐洲其他國家的外交壓力。

一方面，美國希望歐洲國家能夠在中國問題上保持一致，避免過度依賴中國的經濟，特別是在5G技術、人工智慧等戰略領域。另一方面，歐盟內部對中國的立場也逐漸硬化，尤其是對中國在人權、香港問題上的批評，義大利在國際政治中面臨兩難。雖然義大利的部分經濟利益與中國合作仍具吸引力，但長期來看，與中國的過度依賴可能對義大利在歐洲乃至全球的戰略地位造成不利影響。

義大利的高端製造業、科技等領域對中國市場的依賴度相對較低，這使得與美國和歐盟的合作顯得更加重要。（資料照，路透）

義的產業結構 須與西方緊密結合

除了受外在環境變化的影響外，義大利內部的政治變遷也是影響對中政策調整的重要因素。自2019年加入一帶一路後，義大利政界對此決策的評價並不一致。當時的政府，主要由五星運動黨（M5S）和民主黨（PD）組成，支持與中國加強合作。然而，隨著政府的變動，新的政府領導層逐漸意識到，與中國合作可能會引發歐盟和美國的不滿，並影響義大利在西方陣營中的立場。

總理梅洛尼長期反對義大利參與這項被許多國家視為北京收買政治影響力的倡議，2022年上台前她曾批評前任政府年加入「一帶一路」的決定，認為乃一「嚴重錯誤」；梅洛尼政府官員也認為，一帶一路對義大利帶來的實質利益有限。義大利外長塔加尼也表示，該協議「沒有產生所期望的效果」，而且不再有「優越性」，不是「一帶一路」成員的國家反而「有了更好的結果」。

在經濟層面上，儘管一帶一路提供了一定的投資機會，但義大利的經濟仍面臨結構性挑戰，特別是與歐盟內其他經濟體的競爭。此外，義大利的高端製造業、科技創新等領域對中國市場的依賴度相對較低，這使得與美國和歐盟的合作顯得更加重要。隨著美國提出減少對中國依賴的建議，義大利也意識到與美國和歐盟的經濟合作將對其長期發展帶來更多實質利益。

義大利作為歐洲的第三大經濟體，其與美國的合作關係對其經濟發展至關重要。尤其是川普政府推動的美國-歐洲自由貿易協定，給義大利帶來了更多的經濟合作機會。義大利在這一背景下選擇放棄一帶一路，並加強與美國的合作，無疑是回應了來自美方的外交壓力。

自2019年簽署一帶一路協議以來，帶給義大利的經濟效益有限。（資料照，彭博）

簽完一帶一路 義對中逆差大增

《美國之音》報導，美國智庫外交關係協會亞洲事務研究員David Sacks指出，「很快人們就發現『一帶一路』倡議無法滿足義大利的希望和期望。在『一帶一路』倡議的支持下，義大利與中國簽署了多項安排，涵蓋從雙重徵稅到承認豬肉出口的特定衛生要求、文化財產和遺產地以及小型商業協議等各個方面。

2022年義大利對中國的出口總額從2019年的130億歐元增至164億歐元（177億美元），僅增加26.2％，但是同期中國對義大利的出口額從317億增至575億歐元，4年暴增81.4％，2023年義大利對中國貿易逆差高達411億歐元，比2019年的187億歐元逆差大增224億歐元，相當於大增1.2倍。

然而，他指出「中國對歐洲沒有加入『一帶一路』的國家的投資遠遠超過對義大利的投資，中國對義大利的直接投資從2019年的6.5億美元下降到2021年僅3300萬美元。」

義大利近年對外政策在兩極端擺盪，從質疑歐美、親近中俄，180度轉向回到北大西洋公約組織（NATO）體系，對中國與俄國態度日趨強硬。相對於義中兩國漸行漸遠，台義關係過去多年來如兩條平行線，甚少有交集，過往幾屆的義大利總理也鮮少對台海情勢表達關切與明確的立場，不過，隨著台灣半導體產業的戰略地位持續升高，梅洛尼上任後，義大利越來越傾向於加強與台灣的非官方關係。

整體來看，義大利放棄一帶一路並轉向擁抱川普的外交政策，是一個多因素交織的結果。這一變化既是對美國和歐盟外交壓力的反應，也是在經濟利益、地緣政治考量及國內政治動態中的綜合選擇。義大利在全球化與區域化的交織中，必須根據自身利益進行外交調整，維持與西方盟友的關係，同時確保自身在國際事務中的競爭力。在未來，義大利如何處理與美國、歐盟和中國的關係，將成為其外交政策的重大挑戰。

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