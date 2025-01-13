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焦點股》竣邦-KY：美系客戶穩定拉貨 股價噴出

2025/01/13 11:15

竣邦-KY 表示，2025年在新客戶導入、舊客戶持續滲透，以及布局越南紅利之下，可望帶動明年業績延續上升趨勢。（竣邦-KY提供）竣邦-KY 表示，2025年在新客戶導入、舊客戶持續滲透，以及布局越南紅利之下，可望帶動明年業績延續上升趨勢。（竣邦-KY提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕運動休閒戶外機能性布料設計公司竣邦-KY（4442）受惠於去年業績創下歷年新高，加上美系客戶Nike庫存回補需求依舊穩定，可望助攻今年營運續寫佳績，今日盤中股價由綠翻紅，上午11時暫報48元，漲幅8.84%，成交量163張。

竣邦-KY目前主要客戶分別為Nike、Canada Goose、Boardriders、BURTON、VUORI、Helly Hansen、Under Armour、ATHLETA、Alo等。公司統計，客戶每年採用的旗下產品數量逐年增加，2022年為513件、2023年為559件，2024年提升至614件，每年成長幅度皆約有雙位數百分比。

管理層表示，2025年在新客戶導入、舊客戶持續滲透，以及布局越南紅利之下，可望帶動明年業績延續上升趨勢。後續除了持續增加運動休閒品牌的合作比重，並加強研發針織產品，同時也要專注於環保可持續材料、休閒機能類產品，拓展複合功能產品，為明、後年營運奠定成長基礎。

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