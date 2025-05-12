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美中休戰！下個出口管制鬆綁項目浮出水面

2025/05/12 21:10

中國和美國宣布達成貿易協議，包括暫停90天的關稅，並將相互關稅降低115%，外媒指出，投資人期待還會有其他出口管制限制放寬的舉動。（法新社）中國和美國宣布達成貿易協議，包括暫停90天的關稅，並將相互關稅降低115%，外媒指出，投資人期待還會有其他出口管制限制放寬的舉動。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國和美國宣布達成貿易協議，包括暫停90天的關稅，並將相互關稅降低115%，外媒與專家指出，投資人期待還會有其他出口管制限制放寬的舉動，其中可能包括中國的稀土管制。

市場觀察家認為，中美達成的暫時削減關稅的新協議「優於預期」、「更可行」，甚至是「理想的情景」，並預計短期內將為投資者帶來更多緩解。

據路透週一（12日）報導，隨著美中週一達成的貿易休戰，北京預計將加快對美國客戶的稀土出口許可審批流程。然而，完全取消這些限制的可能性不大。

4月，中國將7種稀土及相關物品添加到管控清單中，以回應美國關稅。這一決定要求出口商在向中國境外銷售這些物品前申請許可證。最近的休戰可能導致商務部加快審批速度，理論上這一過程需要45天，並可能在不久的將來向美國客戶頒發許可證。

摩根大通資產管理公司亞太區首席市場策略師Tai Hui指出，此次關稅下調的幅度超出預期。他在周一的一份報告中寫道：這反映出雙方都認識到關稅將衝擊全球經濟增長這一經濟現實，談判是未來更好的選擇。90天的期限可能不足以讓雙方達成詳細協議，但它會給談判進程帶來持續的壓力。

Tai Hui指出，投資者仍在等待有關該協議其他條款的進一步細節，例如，中國是否會放寬稀土出口限制。

路透指出，此次美中貿易談判，中國也承諾取消自4月2日起對美國實施的非關稅反制措施，儘管目前尚不清楚將如何取消其中一些措施。作為4月報復措施的一部分，中國將稀土列入出口管制清單，對化工企業杜邦的中國業務展開反傾銷調查，並將一些美國國防和科技公司列入黑名單。

協議措辭表明，這些公司將被從禁止與中國進行貿易和投資的名單中刪除，反傾銷調查也被擱置。聲明僅表示，4月2日之後實施的反傾銷措施將被取消，因此不包括3月被列入黑名單的十幾家公司，以及2月宣布的針對Google的反傾銷調查。

就稀土問題而言，由於中國的決定適用於所有國家，因此尚不清楚這是否會被視為該協議下美國針對性的反制措施。中國商務部的原始公告中並未提及美國，而是要求所有出口商在出口七種稀土之前必須獲得許可證。

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