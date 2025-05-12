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求職者履歷常犯的3個最大錯誤 美媒專家曝

2025/05/12 22:15

美媒CNBC報導求職者履歷常犯的3個最大錯誤。（取自CNBC）美媒CNBC報導求職者履歷常犯的3個最大錯誤。（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在當今就業市場上，一則公司招聘啟事一天就能收到數百份申請，個人履歷必須如何才能引人注目。美媒CNBC報導求職者常犯的3個最大錯誤。

專家Jeannie Kim曾擔任兩家科技新創公司的副總裁、一家新創公司的創始人，以及頂級媒體公司的經理，僱用過數十名員工。他在過去10年裡，審閱1000多份履歷表，他撰文指出以下是求職者一再犯下的最大錯誤。

1. 列出職責並止步於此

許多人在履歷中只是簡單地列出他們在每個職位上每天所做的事情。但是，當您申請一份工作時，很可能會與數百名過去的職位和職責與您非常相似的人競爭。因此，列出在履歷中提到的相同任務，並不能幫助求職者脫穎而出。

解決方法就是凸顯自己的成就和影響。求職者可以使用要點來談論對團隊或業務的影響。例如，垂直行業的流量是否大幅增加、如何創下季度銷售記錄，以及簡化重要流程。

此外，想想如何衡量你在那個工作角色中的成功。您在年度回顧中談到什麼？也許是可交付成果的數量、準時交付量或由 X 結果決定的工作品質。例如：專案每月管理多達10個跨職能計劃，確保按時交付給客戶。

再者，指出您做出貢獻的更大的業務指標。用文字而不是數字來敘述影響。如果您談論的是難以量化的東西例如軟技能 ，這一點尤其有用。

2. 沒有客製化你的履歷

請記住，通常第一個查看您履歷的人是招募人員或人力資源人員，他們不會直接了解您的工作職能。他們不會把這些點連結起來，也不會假設你擁​​有履歷中未說明的經驗。

解決方法是確保你的能力要點與職位描述相符。不要讓人猜你的資格！了解最重要的工作職責和要求，並確保每一項都在你的履歷中有所提及。使用ChatGPT或現在可用的眾多AI 簡歷工具之一，這比以往任何時候都更容易做到。

如果您要申請兩到三種特定類型的職位，那麼為每種職位準備不同的履歷基本版本可以節省大量時間。這樣，您就不必針對每個單獨的應用程式進行自訂。

3. 履歷內容過多

如果你的工作經驗少於五年，那就堅持用一頁來撰寫綠歷，不要長篇大論！Jeannie Kim稱他曾經看過一份履歷，上面有人用整整4頁來描述他們職業生涯的最後4年。

除非你正創建學術簡歷，否則簡歷是您的職業生涯的概要，重點是過去5到10年，而不是對您在工作中所做的一切的詳盡記錄。

解決方法是堅持最重要的事情。凸顯你在每個職位上最大的成就，強調與你申請的工作最相關的經驗。並將其控制在兩頁或更少。一旦你累積10到15年的工作經驗，你的早期職業角色就會開始從你的履歷中消失。

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