路透：台幣驚人升值 對台灣保險業造成巨大風險

路透報導，如果台幣兌美元匯率大幅波動持續下去，將對國泰人壽及其同業的獲利造成衝擊。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，近期台幣兌美元的驚人升值凸顯對一個意想不到的產業領域巨大風險：台灣的保險公司。

如果台幣兌美元匯率大幅波動持續下去，將對國泰人壽及其同業的獲利造成衝擊，這些公司共持有約7600億美元的海外投資，其中大部分是美國股票和債券。雖然對沖和儲備基金將減輕衝擊，但國內政策與海外資產融資之間的根本錯配仍是一個長期存在的問題。

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根據倫敦證券交易所的數據，很難確定是什麼原因導致台幣兌美元在5月2日和5月5日整體升值6%。有媒體傳出資本流入和台灣當局允許強勢貨幣以促進與華府的貿易談判的預期，可能是導致台幣升值的原因，但台灣央行否認傳聞和猜測。

無論如何，當地出口商爭相兌換美元，投資者爭相對沖貨幣風險，都加劇台幣升值情況。截至上週五收盤，新台幣兌美元匯率為30.29，自4月初以來升值近9%。

當壽險業每季準備獲利結果時，他們必須將海外資產兌換成新台幣。從表面上看，最近的台幣強升意味著除非出現逆轉，壽險業的底線將遭受重創。國泰人壽揭露，經過對沖後，新台幣兌美元升值1%將導致其利潤損失76億新台幣。理論上，10%的升值將抹去其全年利潤。

不過，台灣的壽險公司多年來一直在應對貨幣波動，同時保持充足的資本。他們有專門的儲備基金，可以抵消高達100％的外匯損失。 2024年，受美元走強的推動，這些儲備大幅增加。近年來，他們也增加外幣計價保單的銷售。

標準普爾全球分析師Serene Hsieh表示，總的來說，這意味著只有12%的總資產沒有任何保護措施。根據截至1月的最新政府數據，這一數字為1470億美元，不到GDP的18%。報導指出，從系統角度來看，這是令人欣慰的，但損益表仍將出現赤字。美國總統川普的貿易戰可能還會引發進一步的動盪，導致台幣長期升值。

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