朋億*營收創三高 2024年全年營收首破百億大關

朋億2024年全年營收突破百億大關。圖為朋億總經理馬蔚。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體暨面板製程供應系統廠朋億*（6613）公布2024年12月營收11.94億元，月增27.01％、年增27.52％，創歷年單月新高；第四季營收30.2億元，季增9.84％、年增12.46％，也創單季新高；2024年全年營收破百億元大關，達103.82億元，年增13.59％，也同步寫歷年新高。

朋億*表示，受惠半導體相關客戶高潔淨度化學品供應、分裝系統設備訂單提前出貨認列，加上新加坡、中國地區大型訂單等貢獻，帶動12月營收顯著成長。第四季其他（含東南亞）地區營收成長較為明顯，年增115.5％，凸顯多區業務版圖佈局成效，推升季及年營收齊創歷史新高。

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朋億*指出，地緣政治變局下，各國政府祭出政策並扶植在地供應鏈，不僅中國成熟製程產能持續擴充，封測相關大廠也加大台灣、東南亞產能佈局，並同步積極投入Cowos先進封裝等，兩大效應對公司營運創造正面激勵。看好晶圓、封測廠建置，深化亞洲區業務佈局，朋億*除深耕台灣、中國訂單規模穩步擴大，並於馬來西亞地區設立子公司、整合集團資源搶灘日本業務合作契機等，可望帶動朋億*未來營運動能。

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