鴻海宣布捐人民幣2000萬元 供西藏震災善後

鴻海將聯同旗下上市公司工業富聯，向中國西藏強震災區捐款人民幣2000萬元，用於災區救援和災後重建等工作。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國西藏日喀則市週二（7日）上午發生規模7.1強震，造成重大傷亡。鴻海科技集團（富士康）宣布，將聯同旗下上市公司工業富聯，向中國西藏強震災區捐款人民幣2000萬元（約新台幣8941萬元），用於災區救援和災後重建等工作。

鴻海7日晚間透過其新浪微博的「富士康科技集團」官方帳號宣布，將攜旗下工業富聯，共同向西藏地震災區捐款2000萬元人民幣，捐贈款項用於災區救援和災後重建等工作，並稱集團將持續關注災區狀況和救災進展，並協助災區民眾共渡難關。

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近年來，鴻海與公司創辦人郭台銘，在國內外發生重大災害時提供捐款援助，像是去年4月花蓮發生7.2大地震，鴻海就捐贈8000萬元救災、2016年高雄美濃6.4強震造成台南等地嚴重災情時，鴻海捐贈1億元救災、在2011年日本311大地震，郭台銘私人捐出7億日圓（約新台幣1.45億元）給日本災區民眾等。

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